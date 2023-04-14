فرضت إسرائيل الجمعة قيوداً على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للأسبوع الرابع على التوالي.

وقال شهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي عزز قواته على المعابر المؤدية إلى مدينة القدس، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول مئات.

وشهد معبر قلنديا شمالي القدس، وحاجز "300" جنوبي المدينة، ازدحاماً كبيراً على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية رفضت دخول عدد كبير من الرجال بذرائع أمنية.

وحاول فلسطينيون تسلق جدار الفصل الإسرائيلي، غير أن دوريات عسكرية إسرائيلية لاحقتهم، حسب شهود عيان.

وقبيل رمضان، أصدرت إسرائيل قراراً بشأن دخول سكان الضفة الغربية، للقدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وبموجب القرار تسمح السلطات الإسرائيلية، للنساء بالأعمار كافة، والأطفال الذكور حتى 12 عاماً، والرجال فوق 55 عاماً، الوصول إلى القدس دون تصاريح مسبقة، فيما تشترط الحصول على تصريح الصلاة خلال رمضان على الرجال من 45 إلى 55 عاماً.

ولا تشمل الإجراءات الجديدة، سكان قطاع غزة، إذ تحظر السلطات الإسرائيلية وصولهم للقدس، إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة.​​​​​​​