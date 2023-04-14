سياسة
4 دقيقة قراءة
صور | تكية "خاصكي سلطان" العثمانية.. 5 قرون في خدمة أهالي القدس وزوارها
تُعتبر تكية "خاصكي سلطان" ثانية أقدم تكية في فلسطين بعد تكية المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، أسستها السلطانة روكسيلانة (1502-1558م) وتضم مطبخاً وفرناً وقاعة كبيرة لتناول الطعام، وغرفاً لتخزين المواد التموينية، وخاناً قديماً أُلحق به مسجد.
صور | تكية "خاصكي سلطان" العثمانية.. 5 قرون في خدمة أهالي القدس وزوارها
خاصكي سلطان.. 5 قرون في خدمة أهالي القدس وزوارها / صورة: AA
14 أبريل 2023

يقلّب سمير جابر وجبات الطعام الساخن في قدور ضخمة في مبنى تاريخي بالبلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية، بينما ينتظر العشرات من الفلسطينيين لتلقي هذه الوجبات في حلل بلاستيكية ومن الألومنيوم .

ومنذ 22 عاماً اعتاد جابر أن يعد في التكية وجبات الطعام الساخنة يومياً، عدا يومَي الجمعة والسبت، للعائلات الفقيرة في القدس الشرقية وضواحيها، أما في شهر رمضان فتتضاعف الوجبات.

ويقول جابر للأناضول: "أعتز بأنني أقدم الوجبات لهذه العائلات وأنا فخور بتقديم الطعام لأبناء وبنات وطني، أفتخر بأنني أعمل وأقدم لهم الطعام بكل احترام".

وأضاف: "لا نقول لا يوجد طعام لأي شخص حتى تنتهي كميات الطعام، وعندنا أيضا عائلات مسيحية نحو 5 عائلات من إخواننا المسيحيين نقدم لهم الوجبات في رمضان وغيره من أشهر السنة".

تكية "خاصكي سلطان"

تكية "خاصكي سلطان" أسستها السلطانة روكسيلانة (1502- 1558م) زوجة السلطان العثماني سليمان القانوني، في العام 1552 وأوقفت عليها أوقافاً كثيرة في فلسطين.

ويضم بناء التكية، مطبخاً وفرناً وقاعة كبيرة لتناول الطعام، وغرفاً لتخزين المواد التموينية، وخاناً قديماً كان اصطبلات للخيول وأُلحق به فيما بعد مسجد، أمرت زوجة السلطان ببنائه.

وتعتبر أهم مرفد اقتصادي للفقراء في مدينة القدس، خصوصاً من يعيشون في جوار المسجد الأقصى المبارك وفي البلدة القديمة من مدينة القدس.

الأوقاف الإسلامية

وفي حديث للأناضول، قال بسام أبو لبدة، المسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس والمشرف على تكية "خاصكي سلطان"، إنها "تقع تحت مسؤولية دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية".

وأضاف: "تقدم خاصكي سلطان الوجبات الغذائية الساخنة يومياً في رمضان وغيره من أيام السنة للعائلات الفقيرة وزوار المسجد الأقصى".

واستطرد قائلاً: "تقدم التكية الوجبات الغذائية لنحو 100 عائلة يومياً وتزداد الأعداد في شهر رمضان".

22 سنة خدمةً للمحتاجين

وقال الطباخ جابر: "منذ نحو 22 سنة وأنا أطبخ للمحتاجين والفقراء والمساكين على مدار العام، وكل يوم توجد طبخة مختلفة عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، أما في شهر رمضان فنقدم وجبات على مدار أيام الشهر".

وتابع: "عندنا فقراء وأرامل ومتزوجين من الضفة الغربية وضعهم الاقتصادي سيئ، نحن لا نعيد أي شخص، نقدم في ساعات الظهر الوجبات للعائلات".

وحسب معطيات إسرائيلية، يصل عدد سكان القدس الشرقية الفلسطينيين إلى 380 ألفاً ويمثلون نحو 39% من عدد سكان القدس بشطريها الشرقي والغربي.

وفي العام 2021، قالت جمعية "حقوق المواطن في إسرائيل" (غير حكومية) في تقرير إن 75% من مجموع العائلات الفلسطينية و86% من الأطفال الفلسطينيين في القدس يعيشون تحت خط الفقر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us