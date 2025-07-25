الحرب على غزة
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حماس ترد على ويتكوف
في أخبارنا لهذا اليوم.. حماس تعرب عن استغرابها تصريحات ويتكوف السلبية تجاه المفاوضات، واستثمارات سعودية بـ6.4 مليار دولار في سوريا
حماس ترد على ويتكوف / TRT Global
منذ 21 ساعات

حماس تبدي استغرابها من تصريحات ويتكوف السلبية بشأن المفاوضات التي زعم فيها عدم رغبة الحركة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، بينما وصفت موقفها بـ"الإيجابي"، وأكدت حرصها على استكمال الاتفاق.

السعودية تعلن استثمارات بستة مليارات وأربعمئة مليون دولار في سوريا، في مؤشر واضح على تعميق العلاقات بين الرياض وحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.

تركيا وماليزيا توقعان اتفاقية لإنتاج المدرعات وقعت شركة "قاتمرجيلر" التركية المتخصصة في إنتاج المركبات العسكرية، اتفاقية تعاون مع شركة "دفتك" الماليزية للصناعات الدفاعية بشأن إنتاج المدرعة "أرن" رباعية الدفع في ماليزيا.

مصدر:TRT ARABI
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