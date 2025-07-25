حماس تبدي استغرابها من تصريحات ويتكوف السلبية بشأن المفاوضات التي زعم فيها عدم رغبة الحركة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، بينما وصفت موقفها بـ"الإيجابي"، وأكدت حرصها على استكمال الاتفاق.

السعودية تعلن استثمارات بستة مليارات وأربعمئة مليون دولار في سوريا، في مؤشر واضح على تعميق العلاقات بين الرياض وحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.

تركيا وماليزيا توقعان اتفاقية لإنتاج المدرعات وقعت شركة "قاتمرجيلر" التركية المتخصصة في إنتاج المركبات العسكرية، اتفاقية تعاون مع شركة "دفتك" الماليزية للصناعات الدفاعية بشأن إنتاج المدرعة "أرن" رباعية الدفع في ماليزيا.