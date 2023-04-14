سياسة
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"الحرية والتغيير": حل الأزمة في السودان يكمن في إكمال العملية السياسية
قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إن نتائج الاجتماع مع المكوّن العسكري بشأن العملية السياسية في 8 أبريل/نيسان لم تُنفَّذ، لافتةً إلى أن "الخروج من الأزمة الحالية يكمن في إكمال العملية السياسية، عبر استمرار تواصلها مع المكوّن العسكري".
"الحرية والتغيير": حل الأزمة في السودان يكمن في إكمال العملية السياسية
  “الحرية والتغيير“: استكمال العملية السياسية طريق إنهاء أزمة السودان   / صورة: AA
14 أبريل 2023

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، الجمعة، إن "الخروج من الأزمة الحالية في البلاد يكمن في استكمال العملية السياسية".

وأشارت في الوقت ذاته إلى استمرار تواصلها مع المكون العسكري لحل الأزمة على خلفية التوتر بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

جاء ذلك في بيان صادر عن قوى "الحرية والتغيير" بعد اجتماع طارئ عقده مكتبها التنفيذي في العاصمة الخرطوم، مساء الخميس، لبحث الأزمة الحالية في البلاد.

وقال البيان: "عُقدت سلسلة اجتماعات مع المكوّن العسكري حول العملية السياسية وآخرها كان في 8 أبريل/نيسان الجاري، حضره قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وتوصل لنتائج لم تُنفَّذ".

وأضاف: "ومع ذلك تواصلنا مستمر ونرى أن الخروج من الأزمة الحالية يكمن في استكمال العملية السياسية".

وفجر الخميس، اتهم الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قوات "الدعم السريع" بالتحشيد والانتشار والتحرك داخل الخرطوم وعدد من المدن "دون موافقة قيادة الجيش".

و"الدعم السريع" قوة مقاتلة يقودها حميدتي، تأسست عام 2013 لمحاربة متمردي دارفور (غرب)، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقاً، ولا يوجد تقدير رسمي لأعدادها لكنها تتجاوز عشرات الآلاف، حسب تقديرات غير رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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