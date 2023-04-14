أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود سيجري ضخه في الشبكة المحلية ابتداء من 20 أبريل/نيسان.

جاء ذلك في حديثه للصحفيين بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد علي بن أبي طالب بمنطقة أسكودار بإسطنبول.

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول تاريخ ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة المحلية، قال أردوغان:" إن تيسر الأمر في 20 نيسان (أبريل). نحن الآن نستخرج الغاز. وكل الخطط والحسابات تجري على هذا الأساس. وبعد ذلك سيُضخ الغاز المستخرج مع الغاز الذي بحوزتنا، ونتخذ الخطوات اللازمة في هذا السياق".

وجدد الرئيس التركي الالتزام بالوعد الذي قطعه للمتضررين من الزلزال، بالانتهاء من بناء الوحدات السكنية لهم.

من جانبه قال مدير عام مؤسسة البترول التركية مليح خان بلكين، إن شركته تهدف إلى إتاحة الغاز الطبيعي المكتشف بالبحر الأسود للاستخدام المنزلي بدءاً من منتصف مايو/أيار المقبل.

وأضاف بلكين في تصريح صحفي الجمعة إنه مع دخول غاز البحر الأسود في الخدمة، زادت السلطات من تدابيرها الأمنية حول منشأة فيليوس لمعالجة الغاز الطبيعي بولاية زونغولداق.

وأشار إلى أن مراسم رسمية ستقام في 20 إبريل/نيسان الحالي، بمناسبة بدء المرحلة الأولى من استخدام الغاز الطبيعي بالبحر الأسود.

وحول موعد استخدام الغاز في المنازل، أكد المدير العام أنه سيكون متاحاً استخدامه منزلياً في النصف الأول من مايو.

وأوضح أن المرحلة الأولى ستلبي 10 ملايين متر مكعب من إجمالي الاستهلاك.

وأواخر عام 2022، أعلنت تركيا اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافياً من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات.