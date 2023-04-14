سياسة
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جماعة الحوثي: اتفقنا مع الوفد السعودي على التواصل واستمرار أجواء التهدئة
قال الناطق الرسمي باسم الحوثيين إن الجماعة أنهت جولة من المشاورات مع الوفد السعودي المفاوض بحضور وساطة عمانية في العاصمة صنعاء، سادتها أجواء إيجابية، اتفقت خلالها مع الوفد السعودي على "استمرار التهدئة وإبقاء التواصل قائماً" بينهما.
جماعة الحوثي: اتفقنا مع الوفد السعودي على التواصل واستمرار أجواء التهدئة
المتحدث باسم الجماعة: أنهينا جولة من المشاورات مع الوفد السعودي بحضور الوساطة العمانية في العاصمة صنعاء، سادتها أجواء إيجابية وجدية / صورة: Reuters
14 أبريل 2023

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، إنها اتفقت مع الوفد السعودي المفاوض على "استمرار أجواء التهدئة وإبقاء التواصل قائماً" بينهما.

جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، أوردته قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة.

وقال عبدالسلام: "أنهينا جولة من المشاورات مع الوفد السعودي بحضور الوساطة العمانية في العاصمة صنعاء، سادتها أجواء إيجابية وجدية".

وأضاف: "اتفقنا على الاستمرار في أجواء التهدئة القائمة المنسحبة مع الهدنة وإبقاء التواصل قائماً".

وتابع: "خضنا مشاورات صعبة ومكثفة جداً ناقشت قضايا شائكة ومتشابكة في الملف الإنساني والعسكري والسياسي، وأحرزنا تقدماً في بعض الملفات".

ولفت ناطق الحوثيين إلى أن "ملفات أخرى لم تستكمل"، وأن "الوفد السعودي المفاوض غادر صنعاء لمزيد من المشاورات".

وحتى الساعة 13:20 (ت.غ)، لم يصدر تعليق فوري من قبل الرياض بشأن تصريحات عبد السلام.

ومساء الخميس، غادر وفد سعودي وآخر عماني العاصمة اليمنية صنعاء بعد زيارة استمرت 6 أيام، عقدا خلالها مباحثات مع جماعة الحوثي حول سبل إحلال السلام في البلاد، وفق مصدر سياسي مطلع على سير المشاورات لوكالة الأناضول.

ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، وازداد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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