سياسة
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250 ألف مُصل يقيمون الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى
أقام نحو 250 ألف شخص صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، وسط قيود أمنية إسرائيلية مشددة. وبدأ تدفق المصلين إلى المسجد منذ صلاة الفجر واستمر حتى صلاة الجمعة، ويتوقع بقاء عشرات آلاف المصلين بالمسجد حتى صلاة التراويح.
250 ألف مُصل يقيمون الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى
الجيش الإسرائيلي قدر أن أكثر من 72 ألفاً من سكان الضفة الغربية مروا عبر الحواجز الإسرائيلية في محيط القدس لأداء الجمعة بالمسجد الأقصى / صورة: AA
14 أبريل 2023

أقام نحو 250 ألف شخص صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، وسط قيود أمنية إسرائيلية مشددة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان مقتضب منه إن "250 ألف مُصلّ أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى".

وانتشرت عناصر الشرطة الإسرائيلية في أنحاء مدينة القدس الشرقية المحتلة، وبخاصة في محيط البلدة القديمة وأزقتها وقرب بوابات المسجد الأقصى.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان الخميس، إنها تنشر 2000 شرطي بمدينة القدس الشرقية وخاصة البلدة القديمة.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدداً من الشوارع في محيط البلدة القديمة مع تدفق عشرات آلاف الفلسطينيين إليها.

وكان تدفق المصلين إلى المسجد قد بدأ منذ قبل صلاة الفجر واستمر حتى صلاة الجمعة، فيما يتوقع بقاء عشرات آلاف المصلين بالمسجد حتى صلاة التراويح.

واعتكف آلاف الفلسطينيين في المسجد الأقصى من مساء الخميس بعد أداء صلاتي العشاء والتراويح.

وقدر الجيش الإسرائيلي في بيان الجمعة، أن أكثر من 72 ألفاً من سكان الضفة الغربية مروا عبر الحواجز الإسرائيلية في محيط القدس، لأداء الجمعة بالمسجد الأقصى.

وسبق للجيش أن أعلن مطلع شهر رمضان، منع دخول فلسطينيي الضفة الذكور دون سن 55 عاماً من دخول القدس، واشترط استصدار تصاريح خاصة لمن هم بين 45 و55 عاماً، مع السماح للنساء بالدخول، فيما منع جميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى الأقصى.

وحيا الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، في خطبة الجمعة، جموع المصلين التي زحفت إلى المسجد الأقصى، واعتبر الحشد بأنه "رسالة إلى الطامعين والمقتحمين" للمسجد.

وكان حراس المسجد الأقصى وفرق الكشافة ولجان النظام، قد عملوا منذ ساعات الصباح على تجهيز المسجد لاستقبال المصلين وتنظيم الصلاة.

وانتشرت الفرق الطبية في ساحات المسجد لتقديم المساعدة للمصلين عند الحاجة، وشهدت أزقة البلدة القديمة اكتظاظاً مرورياً أثناء دخول وخروج المصلين من المسجد الأقصى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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