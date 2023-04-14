سياسة
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وزير الخارجية التركي: سيارتنا المحلية TOGG تحظى باهتمام عالمي
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن السيارة الكهربائية المحلية "TOGG" تلقى اهتماماً من المواطنين الأتراك في الخارج، ومن العالم.
وزير الخارجية التركي: سيارتنا المحلية TOGG تحظى باهتمام عالمي
لفت جاوش أوغلو إلى أن سيارة "توغ" حظيت باهتمام كبير في فيينا من أهالي المدينة والنمساويين عموماً منذ وصولها فيينا  / صورة: AA
14 أبريل 2023

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن السيارة الكهربائية المحلية "TOGG" تلقى اهتماماً من المواطنين الأتراك في الخارج، ومن العالم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عقب أدائه صلاة الجمعة في فيينا، حيث يستخدم سيارة "توغ" التركية خلال تنقلاته في المدينة.

ولفت الوزير إلى أن سيارة "توغ" حظيت باهتمام كبير في فيينا من أهالي المدينة والنمساويين عموماً منذ وصولها فيينا، حسب ما أبلغه المعنيون، مؤكداً أن ذلك يبعث على الفخر.

ونوه إلى أن تركيا باتت تصنع سيارتها، وأفضل أنواع الطائرات المُسيّرة المسلحة وغير المسلحة.

وأضاف: "كما في تركيا، هناك اهتمام من قبل مواطنينا في الخارج أيضاً بسيارتنا المحلية والوطنية (توغ)، يوجد اهتمام من الجميع في العالم".

وأجرى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الجمعة، مباحثات مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ في فيينا.

ومن المنتظر أن يلتقي الأمينةَ العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلغا شميد، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي.

وكانت تركيا احتفلت في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بإنتاج أول سيارة محلية إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".​​​​​​​​​​​​​​

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها إلى بناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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