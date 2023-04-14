سياسة
2 دقيقة قراءة
المجلس الدستوري في فرنسا يقرّ الجزء الأهم من نظام التقاعد
أقر المجلس الدستوري في فرنسا الجزء الأهم من مشروع "إصلاح" نظام التقاعد المثير للجدل الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.
المجلس الدستوري في فرنسا يقرّ الجزء الأهم من نظام التقاعد
المجلس الدستوري في فرنسا رفض تنظيم استفتاء شعبي لإقرار الإصلاحات  / صورة: AFP
14 أبريل 2023

أقر المجلس الدستوري في فرنسا، الجمعة، الجزء الأهم من مشروع "إصلاح" نظام التقاعد المثير للجدل، الذي يعد المشروع الأساسي بولاية إيمانويل ماكرون الثانية.

وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، إلا أنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً، حسب موقع فرانس 24 المحلي.

وأضاف البيان أن "المجلس رفض بناء على ذلك تنظيم استفتاء شعبي لإقرار الإصلاحات".

ويلقى المشروع, لا سيما مادته السابعة المثيرة للجدل, معارضة شعبية تدعمها النقابات العمالية.

واحتجاجاً على ذلك، خرجت مظاهرات متزامنة في عدة مدن فرنسية، على رأسها العاصمة باريس، وليون ورين ونانت.

وفي باريس، تجمع المتظاهرون أمام مبنى البلدية، قبل أن يبدؤوا المسير في الشوارع ويمروا من ميدان الجمهورية، حيث أحرقوا حاويات القمامة، وكسروا زجاج مواقف الحافلات، ورددوا هتافات تطالب الشعب بالخروج ضد المشروع.

واضطرت الشرطة إلى التدخل ضد المتظاهرين واستخدمت غاز الفلفل والهراوات لتفريقهم.

ونقلت صحف محلية تصاعد التوتر بين المتظاهرين وعناصر الشرطة في مدينة نانت، حيث ألقى المحتجون زجاجات على مبنى المحافظة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us