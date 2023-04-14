سياسة
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أنقرة تدين اعتداءً جديداً على القرآن والعَلم التركي في الدنمارك
أدانت تركيا اعتداءً جديداً لمجموعة يمينية مناهضة للإسلام في الدنمارك تدعى "Payrioterne Gar Live"، ضد القرآن الكريم والعَلَم التركي، أمام سفارة أنقرة في العاصمة كوبنهاغن.
أنقرة تدين اعتداءً جديداً على القرآن والعَلم التركي في الدنمارك
السياسي اليميني المتطرف راسموس بالودان يحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في كوبنهاغن - أرشيفية  / صورة: Reuters
14 أبريل 2023

أدانت أنقرة، الجمعة، تجدد الاعتداء الذي طال القرآن الكريم والعَلَم التركي في الدنمارك.

وقالت وزارة الخارجية: "ندين الاعتداء الدنيء الذي وقع مرة أخرى في الدنمارك اليوم ضد كتابنا المقدس القرآن الكريم وعَلَمنا الشامخ".

وأكدت في بيان، رفضها السماح بهذه الاعتداءات الدنيئة تحت غطاء حرية التعبير رغم التحذيرات كافة.

وأشارت إلى أنها نقلت إلى السفير الدنماركي في أنقرة موقف تركيا من القضية، مضيفة: "سنواصل مبادراتنا في المنابر متعددة الأطراف والمجال الثنائي ضد هذا الاعتداء الدنيء الذي يعد نموذجاً ملموساً لمعاداة الإسلام والأجانب المتزايدة بشكل مقلق في الفترة الأخيرة بأوروبا، وجرائم الكراهية المماثلة".

ولفتت إلى أن موقف الدنمارك غير المبالي بهذا الخصوص تسبب بسخط لدى جميع المسلمين في العالم، وأزعج الملايين.

وجددت طلب تركيا اتخاذ التدابير الرادعة من أجل منع وعدم تكرار هذا النوع من الاستفزازات المتواصلة خلال شهر رمضان.

وفي وقت سابق اليوم، أقدمت مجموعة يمينية مناهضة للإسلام في الدنمارك تُدعى "Payrioterne Gar Live" على تنفيذ اعتداء ضد القرآن الكريم والعَلَم التركي أمام سفارة أنقرة في العاصمة كوبنهاغن.

وشهدت الدنمارك في 24 و31 مارس/آذار الماضي تنفيذ اعتداءات ضد القرآن الكريم والعلم التركي أمام سفارة أنقرة في كوبنهاغن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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