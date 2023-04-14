بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، الأوضاع بمحطة زابوريجيا في أوكرانيا.

وقال جاوش أوغلو في تغريدة إنه التقى غروسي الجمعة، في العاصمة النمساوية فيينا، كما التقى الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلغا ماريا شميد.

وأوضح وزير الخارجية أنه بحث مع غروسي الأوضاع في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، والمفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وفي 4 مارس/آذار 2022، فرضت روسيا سيطرتها على محطة زابوريجيا التي تعد الأكبر في أوروبا، فيما يستمر القتال في محيطها.

وتضم المحطة 6 مفاعلات نووية وتوفر نحو 20% من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 5700 ميغاواط /ساعة.