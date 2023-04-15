سياسة
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"سنعلن ذلك قريباً".. بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في 2024
أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إلى نيّته الترشح لولاية ثانية بالانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، لكنّه شدد على أنّه ليس بصدد أيّ إعلان رسمي بهذا الشأن في الوقت الراهن.
"سنعلن ذلك قريباً".. بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في 2024
  بايدن يقول إنه سيعلن خوضه سباق الرئاسة “قريباً” / صورة: Reuters
15 أبريل 2023

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه قرر الترشح لولاية ثانية وسيعلن حملته رسمياً في وقت "قريب إلى حد ما".

وأضاف بايدن للصحفيين في ختام رحلته إلى أيرلندا: "سنعلن ذلك في وقت قريب إلى حد ما. لكن الرحلة هنا جعلتني أكثر تفاؤلاً بشأن ما يمكن فعله... أخبرتكم أن خطتي هي الترشح لولاية ثانية".

ويقول بايدن منذ فترة طويلة إنه يعتزم الترشح لانتخابه مرة أخرى، لكن عدم وجود إعلان رسمي أقلق مؤيديه في بعض الأحيان كونهم غير متأكدين مما إذا كان الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاماً، وهو أحد أكبر القادة سناً في العالم، يمكن أن يواصل لفترة ولاية أخرى لأربع سنوات.

لكن من وراء الكواليس، بدأ مساعدو بايدن المقربون وحلفاؤه بالفعل اتخاذ الخطوات اللازمة لتأسيس بنية تحتية للحملة ومنظومة جمع التبرعات لها قبل انتخابات 2024 التي قد تكون تكراراً لانتخابات 2020 في مواجهة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب الذي أطلق حملته بالفعل.

وكان الإعلان المتوقع من بايدن هو "اختتام مسيرته" بعد فترة ولايته الأولى التي شهدت عدة انتصارات تشريعية، منها تمويلات اتحادية بمليارات الدولارات لمواجهة جائحة كوفيد-19 وغيرها لبنية تحتية جديدة.

لكن سن بايدن يجعل محاولة إعادة انتخابه مقامرة غير مسبوقة ومحفوفة بالمخاطر للحزب الديمقراطي.

وسيكون عمره 86 عاماً بنهاية فترة ولايته الثانية المحتملة، أي أكبر بتسع سنوات من متوسط العمر المتوقع للذكور في الولايات المتحدة.

وبعد فحص في فبراير/شباط، أعلن الأطباء أن بايدن الذي لا يشرب الكحول ويمارس التمارين خمس مرات في الأسبوع "لائق للخدمة". ويقول البيت الأبيض إن سجله يظهر أن حالته الذهنية قوية تكفي لتحمل متطلبات العمل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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