أعربت وزارة الخارجية التركية الجمعة عن ترحيبها بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإرساء الهدنة في اليمن.

ودعت الخارجية التركية في بيان الأطراف اليمنية لدعم هذا المسار بشكل كامل، والتركيز على إرساء سلام واستقرار دائمين في البلاد.

وأكد البيان أن تركيا ستواصل كما فعلت حتى اليوم دعمها للحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة أراضي اليمن الشقيق.

وأضاف: "بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، نرحب بجهود المملكة وسلطنة عمان في (العاصمة اليمنية) صنعاء لترسيخ الهدنة في اليمن بشكل دائم".

والأربعاء كشف مصدران حكومي وسياسي، عن تقدم ملموس في مشاورات وفدَي الرياض ومسقط مع الحوثيين في العاصمة صنعاء.

والسبت الماضي عقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.

وتتصاعد مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، وازداد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.