تمكنت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية من ابتكار طرق إبداعية جديدة في مجال أمن المرافق الحيوية وضم منتجات جديدة إلى قائمة صادراتها حول العالم.

وعملت أسيلسان خلال السنوات الماضية على تطوير أنظمة مختلفة للقضاء على التهديدات التي تسببها المسيّرات بأحجامها المختلفة على أمن المنشآت الاستراتيجية المدنية والعسكرية.

وتلبية لتلك الحاجة، طوّرت أسيلسان نظاماً متطوراً للدفاع الجوي يحمل اسم "إخطار"، والذي يمتلك قدرات مميزة لصد المركبات الجوية غير المأهولة وحماية المجال الجوي من الأنشطة غير المشروعة للمسيّرات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويشمل نظام "إخطار" قدرات متميزة على العمل في الظروف الجوية القاسية، وسلامة الأماكن العامة والتجارية من خلال مجموعة واسعة من التطبيقات التي أثبتت فاعليتها في حماية المباني والمجالات الجوية من أي اختراق.

وعام 2016، أُدخل نظام "إخطار" ضمن خدمات قوات الأمن التركية بغرض توفير الحماية للمرافق الحيوية.

ويعمل النظام على كشف الطائرات المسيّرة وتتبعها تلقائياً والقضاء على التهديدات الصادرة منها ومنعها تنفيذ أي أنشطة غير قانونية.

ويتكون النظام من رادار وكاميرات لاستكشاف وتشخيص و تتبع التهديدات المحتملة، إلى جانب أنظمة للتشويش الإلكتروني والوقاية من التهديدات، وأنظمة للقيادة والتحكم تمكن جميع هذه الأنظمة من العمل بطريقة متكاملة ومنسقة.

تشويش وتدمير

ولأجل زيادة فاعلية منتجاتها، أضافت أسيلسان وسائل تدميرية وأنظمة تشويش لأسلحتها وبخاصة نظام "إخطار" المدمج مع قاذفة قنابل عيار 40 ملم.

ويمتلك النظام قدرات مميزة في إبطال مفعول الأهداف التي يصيبها باستخدام الذخيرة الذكية عالية السرعة بعد الكشف التلقائي عنها باستخدام كاميرات كهروضوئية متقدمة.

كما يستخدم النظام طريقة أخرى لتدمير الأهداف باستخدام سلاح الليزر الذي يحرق ويذيب الأسطح الخارجية والأجزاء الإلكترونية وبطاريات المسيرات.

حارس المرافق الحيوية

خلال عام 2022، وقعت رئاسة الجمهورية التركية عقدين مع أسيلسان لشراء أنظمة "إخطار" لتوفير الحماية اللازمة للمرافق التابعة للرئاسة ضد تهديدات المسيرات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سلمت الشركة خلال فترة وجيزة 6 مركبات عسكرية مدمجة مع النظام.

كما وقعت أسيلسان ثلاثة عقود لتوفير أنظمة "إخطار" لمصافي تكرير المواد النفطية التابعة للشركة التركية لتكرير النفط "توبراش" (TÜPRAŞ) ذات الأهمية الاستراتيجية، والمحطة التركية للطاقة النووية "آق قويو" (Akkuyu) على أن يجري التسليم خلال العام الجاري.

ووقعت الشركة أيضاً خلال العام الجاري، عقوداً مع عدة دول أجنبية في مقدمتها جمهورية شمال قبرص التركية وقرغيزيا والنيجر وأنغولا، لتزويدها بنظام "إخطار" الذي جذب اهتمام خبراء قطاع الصناعات الدفاعية في الداخل والخارج.