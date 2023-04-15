سياسة
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شاهد | إجلاء رئيس وزراء اليابان إثر انفجار قنبلة خلال إلقائه خطاباً
أُجلي رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، دون أن يصاب بأذى من حدث عام، بعد إلقاء ما بدا أنه قنبلة دخان عليه بوقتٍ كان يستعدّ لإلقاء خطاب غرب البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام يابانيّة.
شاهد | إجلاء رئيس وزراء اليابان إثر انفجار قنبلة خلال إلقائه خطاباً
إخلاء رئيس وزراء اليابان إثر سماع صوت انفجار / صورة: Reuters
15 أبريل 2023

أفادت وسائل إعلام يابانيّة، السبت، بأنّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بأمان ولم يُصب بأذى بعد إجلائه على أثر دويّ انفجار في وقتٍ كان يستعدّ لإلقاء خطاب في ميناء للصيد في غرب البلاد.

وتحدّث عدد من وسائل الإعلام، بما فيها وكالة كيودو للأنباء، عن إلقاء جسم يشبه "قنبلة دخان" لكن يبدو أنه لم تكن هناك إصابات أو أضرار في مكان الواقعة.

وأظهرت لقطات لرجال بدا أنهم ضباط يقومون بإخضاع رجل وإبعاده بينما يطهر أناس المنطقة.

واعتُقِل الشخص في مكان الواقعة، في ميناء سايكازاكي للصيد في مقاطعة واكاياما، حيث كان مقرراً أن يلقي كيشيدا خطاباً، وفق قناة "إن إتش كيه" التلفزيونيّة العامّة.

ولم تصدر السلطات تأكيداً رسمياً على الفور، فيما امتنعت الشرطة عن التعليق.

ويأتي الحادث فيما تستضيف البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي الاجتماعات الوزارية لمجموعة السبع فيما تعقد قمة هذه المجموعة في مدينة هيروشيما اليابانية في مايو/أيار.

كما يأتي الحادث بعد 9 أشهر من اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وأثار اغتيال آبي صدمة في البلاد وأدى إلى إعادة النظر في خطط تأمين السياسيين.

وستجري اليابان انتخابات تكميلية لمجلس النواب يوم 23 أبريل/نيسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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