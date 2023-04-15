سياسة
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السودان.. "الدعم السريع" تدعي سيطرتها على القصر الجمهوري ومواقع استراتيجية
أعلنت قوات "الدعم السريع" السودانية سيطرتها على القصر الجمهوري ومقر سكن البرهان ومطار الخرطوم، كما اتهمت الجيش بأنه هاجم مقرها جنوبي العاصمة الخرطوم، بأسلحة ثقيلة وخفيفة.
السودان.. "الدعم السريع" تدعي سيطرتها على القصر الجمهوري ومواقع استراتيجية
تشهد الخرطوم اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش و"الدعم السريع" / صورة: AFP
15 أبريل 2023

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية أنها سيطرت على القصر الجمهوري ومقر سكن البرهان ومطار الخرطوم، وذلك بعد اشتباكات مع الجيش السوداني في العاصمة.

وقالت "الدعم السريع" إن الجيش هاجم مقرها جنوبي العاصمة الخرطوم، بأسلحة ثقيلة وخفيفة.

وأفادت الدعم السريع في بيان: "تفاجأت قوات الدعم السريع صباح اليوم بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر وجود القوات في أرض المعسكرات بالخرطوم".

وأضاف البيان، أن قوات الجيش ضربت "حصاراً على قواتنا، ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وأردف: "توضح قيادة الدعم السريع أنها أجرت اتصالات مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة من الحركات وأطلعتهم على الأمر"، واصفة تحرك الجيش بـ"الاعتداء الغاشم".

ودعا البيان، "الرأي العام الدولي والإقليمي إلى إدانة هذا المسلك الجبان".

وأردفت في بيان "إنها لا تستهدف المواطنين وتدعوهم للوقوف إلى جانبها".

من جهته، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع المسلحة بمهاجمة الكثير من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى بُعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها.

وأكد الجيش في بيان أنه مستمر "في التصدي للعدوان الغاشم ونمارس واجبنا في حماية بلادنا من هذا المخطط الغادر”.

وأردف البيان: "نخوض معركة الكرامة الوطنية التي تأخرت كثيراً لتخليص بلادنا من الانتهازيين والمتمردين".

وقال الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبد الله لوكالة الصحافة الفرنسية: "هاجم مقاتلون من قوات الدعم السريع عدة معسكرات للجيش في الخرطوم ومناطق متفرقة في السودان" مضيفاً: "الاشتباكات مستمرة والجيش يؤدي واجبه في حماية البلاد".

وفي وقت سابق السبت، شهدت الخرطوم اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش و"الدعم السريع".

في السياق، قالت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان إنها أجرت اتصالات بالقيادات العسكرية وحثتها على ضبط النفس والعودة لطاولة الحوار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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