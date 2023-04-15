قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، إنالمفاوضات المحتملة بين أنقرة ودمشق ستشكل "تحولاً مهماً جداً في أوضاع المنطقة".

وخلال حديثه بمؤتمر صحفي في مدينة سمرقند بأوزبكستان، اعتبر لافروف أن "عقد الاجتماع الرباعي (المرتقب في موسكو) حول سوريا يصب في مصلحة الجميع".

ولفت إلى أن "إيران وروسيا وسوريا وتركيا متفقة على موعد ومكان ومعايير الاجتماع الرباعي".

وأشار إلى أن الدول الأربع أعادت مراراً وتكراراً تأكيد احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ودعت إلى تسوية شاملة تأخذ في الحسبان مصالح الشعب السوري.

وأضاف لافروف أنه "بناء على هذه الأسس، يجب بدء محادثة جوهرية بهدف رئيسي، ألا وهو المصالحة بين سوريا وتركيا".

واختتم حديثه قائلاً إنه "سيكون هذا تحولاً مهما للغاية في الوضع بالمنطقة، ونحن مستعدون لتعزيز هذه الخطوة بكل وسيلة ممكنة والتشجيع عيها بكل الطرق".

وبهذا الخصوص، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن الاجتماع الرباعي حول سوريا بين وزراء خارجية الدول الأربع، قد يعقد مطلع مايو/أيار المقبل في موسكو.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة "A Haber" التلفزيونية التركية الاثنين.