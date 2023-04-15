أطلقت تركيا قمرها الصناعي "إيمجه" (İMECE) الذي يُعَدّ أول قمر تركي الصنع للمراقبة، من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا إلى الفضاء.

وشارك وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ورئيس معهد أبحاث تكنولوجيا الفضاء "توبيتاك" التركية، البروفيسور حسن مندال، في مراسم الإطلاق من محطة المراقبة التابعة للمعهد في تركيا.

وأُطلقَ القمر باستخدام صاروخ "فالكون 9" من "سبيس إكس".

من جهته قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن قمر "إيمجه İMECE" الصناعي سيكون قمر تركيا الأكثر تطورًا لمراقبة الأرض من حيث دقة الصورة وسرعة الاتصال وقدرات المناورة.

وأضاف الرئيس أردوغان في رسالة مصورة بمناسبة الإطلاق: "لقد أرسلنا اليوم بكل فخر إلى الفضاء قمر (إيمجه)، أول قمر عالي الدقة لبلادنا كبُشرى لقرن تركيا".

وأعرب الرئيس أردوغان عن تهانيه لكل مَن ساهم في تصميم وإنتاج وإطلاق هذا القمر الذي سيُكسِب تركيا قدرات استراتيجية.

ولفت إلى أن عديداً من الدول المتقدمة تستثمر في مجال الفضاء الذي يحمل أهمية استراتيجية.

ونوّه بأن حجم اقتصاد الفضاء العالمي وصل في 2021 إلى 469 مليار دولار بعدما كان 245 مليار دولار في 2009.

ولفت إلى أن تركيا بدورها أيضا تعمل على تطوير قدراتها في مجال الفضاء.​​​​​​​

وأشار إلى تأسيس وكالة الفضاء التركية قبل 3 أعوام، وتسريع جهود تنمية الكفاءات البشرية في هذا الخصوص، عبر معهد أبحاث تكنولوجيا الفضاء التابع لمؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك".

وأردف: "واحدةً تلو أخرى نجني ثمار حملتنا للتكنولوجيا الوطنية الرامية للارتقاء ببلادنا إلى أعلى مستوى في نادي التكنولوجيا العالمي".

وأشار إلى أنه من بين 8 أقمار صناعية للاتصالات أرسلتها تركيا إلى المدار حتى اليوم (قبل إيمجه)، أكملت 3 منها مهمتها بنجاح، ولا تزال الأقمار الخمسة الأخرى تخدم البلاد بفاعلية.

ونوّه بأن قمر "إيمجه" سيكون أكثر الأقمار الصناعية التركية تَطوُّراً من حيث دقة الصورة وسرعة الاتصال وقدرات المناورة.

ولفت إلى أنه عبر الكاميرا البصرية الكهربائية عالية الدقة سيتيح القمر الحصول على مشاهد من أي بقعة من العالم ليس فقط تركيا.

وقال: "لقد أنجزنا محليّاً كل ما يتعلق بالقمر الصناعي إيمجه للمراقبة، من تصميم وإنتاج وتجميع وإدماج واختبار وجميع الأنظمة الفرعية اللازمة".

وتابع: "قمر (إيمجه İMECE) سيكون عيناً لنا في شتى المجالات، مثل الدفاع الوطني وإدارة الكوارث والزراعة والغابات والبيئة والتطوير العمراني".

القمر إيمجه

والقمر إيمجه سيلبّي حاجة تركيا إلى صور عالية الدقة، في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 680 كيلومتراً.

ويمكن للقمر الصناعي التركي التقاط الصور من جميع أنحاء العالم بلا قيود جغرافية، إذ سيخدم تركيا في عديد من المجالات، كالكشف عن الأهداف وتشخيصها والكوارث الطبيعية ورسم الخرائط والتطبيقات الزراعية.

وخُطّط لعمر الخدمة التصميمي للقمر الصناعي 5 سنوات، إذ صُمّمَت وأُنتِجَت كاميرا بصرية كهربائية متوافقة مع الفضاء لأول مرة في تركيا.

ويمكن للقمر الصناعي إيمجه التقاط صورة لمساحة بطول 1000 كم وعرض 16.73 كم دفعة واحدة، كما يمكنه تنزيل الصور إلى المحطة الأرضية بمعدل بيانات إجمالي يبلغ 320 ميغابايت/ثانية.

ويبلغ وزن القمر الصناعي الذي أُطلقَ من قاعدة فاندينبرغ الأمريكية، نحو 700 كيلوجرام.

يُذكَر أن إطلاق القمر الصناعي التركي "إيمجه" أُجّل 3 مرات بسبب الظروف الجوية.