سياسة
4 دقيقة قراءة
أنقرة تطلق قمرها الصناعي "إيمجه" إلى الفضاء.. وأردوغان: بشرى لقرن تركيا
أطلقت تركيا قمرها الصناعي "إيمجه" الذي يُعَدّ أول قمر تركي الصنع للمراقبة من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا إلى الفضاء، فيما أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإنجاز مؤكداً أن "إيمجه" سيكون قمر تركيا الأكثر تطوراً لمراقبة الأرض.
أنقرة تطلق قمرها الصناعي "إيمجه" إلى الفضاء.. وأردوغان: بشرى لقرن تركيا
تركيا تطلق قمرها الصناعي المحلي "إيمجه" إلى الفضاء / صورة: AA
15 أبريل 2023

أطلقت تركيا قمرها الصناعي "إيمجه" (İMECE) الذي يُعَدّ أول قمر تركي الصنع للمراقبة، من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا إلى الفضاء.

وشارك وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ورئيس معهد أبحاث تكنولوجيا الفضاء "توبيتاك" التركية، البروفيسور حسن مندال، في مراسم الإطلاق من محطة المراقبة التابعة للمعهد في تركيا.

وأُطلقَ القمر باستخدام صاروخ "فالكون 9" من "سبيس إكس".

من جهته قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن قمر "إيمجه İMECE" الصناعي سيكون قمر تركيا الأكثر تطورًا لمراقبة الأرض من حيث دقة الصورة وسرعة الاتصال وقدرات المناورة.

وأضاف الرئيس أردوغان في رسالة مصورة بمناسبة الإطلاق: "لقد أرسلنا اليوم بكل فخر إلى الفضاء قمر (إيمجه)، أول قمر عالي الدقة لبلادنا كبُشرى لقرن تركيا".

وأعرب الرئيس أردوغان عن تهانيه لكل مَن ساهم في تصميم وإنتاج وإطلاق هذا القمر الذي سيُكسِب تركيا قدرات استراتيجية.

ولفت إلى أن عديداً من الدول المتقدمة تستثمر في مجال الفضاء الذي يحمل أهمية استراتيجية.

ونوّه بأن حجم اقتصاد الفضاء العالمي وصل في 2021 إلى 469 مليار دولار بعدما كان 245 مليار دولار في 2009.

ولفت إلى أن تركيا بدورها أيضا تعمل على تطوير قدراتها في مجال الفضاء.​​​​​​​

وأشار إلى تأسيس وكالة الفضاء التركية قبل 3 أعوام، وتسريع جهود تنمية الكفاءات البشرية في هذا الخصوص، عبر معهد أبحاث تكنولوجيا الفضاء التابع لمؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك".

وأردف: "واحدةً تلو أخرى نجني ثمار حملتنا للتكنولوجيا الوطنية الرامية للارتقاء ببلادنا إلى أعلى مستوى في نادي التكنولوجيا العالمي".

وأشار إلى أنه من بين 8 أقمار صناعية للاتصالات أرسلتها تركيا إلى المدار حتى اليوم (قبل إيمجه)، أكملت 3 منها مهمتها بنجاح، ولا تزال الأقمار الخمسة الأخرى تخدم البلاد بفاعلية.

ونوّه بأن قمر "إيمجه" سيكون أكثر الأقمار الصناعية التركية تَطوُّراً من حيث دقة الصورة وسرعة الاتصال وقدرات المناورة.

ولفت إلى أنه عبر الكاميرا البصرية الكهربائية عالية الدقة سيتيح القمر الحصول على مشاهد من أي بقعة من العالم ليس فقط تركيا.

وقال: "لقد أنجزنا محليّاً كل ما يتعلق بالقمر الصناعي إيمجه للمراقبة، من تصميم وإنتاج وتجميع وإدماج واختبار وجميع الأنظمة الفرعية اللازمة".

وتابع: "قمر (إيمجه İMECE) سيكون عيناً لنا في شتى المجالات، مثل الدفاع الوطني وإدارة الكوارث والزراعة والغابات والبيئة والتطوير العمراني".

القمر إيمجه

والقمر إيمجه سيلبّي حاجة تركيا إلى صور عالية الدقة، في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 680 كيلومتراً.

ويمكن للقمر الصناعي التركي التقاط الصور من جميع أنحاء العالم بلا قيود جغرافية، إذ سيخدم تركيا في عديد من المجالات، كالكشف عن الأهداف وتشخيصها والكوارث الطبيعية ورسم الخرائط والتطبيقات الزراعية.

وخُطّط لعمر الخدمة التصميمي للقمر الصناعي 5 سنوات، إذ صُمّمَت وأُنتِجَت كاميرا بصرية كهربائية متوافقة مع الفضاء لأول مرة في تركيا.

ويمكن للقمر الصناعي إيمجه التقاط صورة لمساحة بطول 1000 كم وعرض 16.73 كم دفعة واحدة، كما يمكنه تنزيل الصور إلى المحطة الأرضية بمعدل بيانات إجمالي يبلغ 320 ميغابايت/ثانية.

ويبلغ وزن القمر الصناعي الذي أُطلقَ من قاعدة فاندينبرغ الأمريكية، نحو 700 كيلوجرام.

يُذكَر أن إطلاق القمر الصناعي التركي "إيمجه" أُجّل 3 مرات بسبب الظروف الجوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us