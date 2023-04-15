قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه وجه باتخاذ خطوات "لمزيد من تأمين وتقليل توزيع المعلومات الحساسة"، إثر تسريب وثائق سرية لوزارة الدفاع "بنتاغون".

جاءت تصريحات بايدن بعد القبض على المشتبه به جاك تيكسيرا (21 عاماً)، بتهمة تسريب وثائق سرية للبنتاغون، جرى تداولها عبر الإنترنت ونشرتها وسائل الإعلام.

كما أشاد "بالإجراء السريع الذي اتخذته السلطات المختصة للتحقيق والرد على النشر الأخير لوثائق حكومية أمريكية سرية".

وأضاف بايدن في بيان، أن "فريق الأمن القومي لدينا ينسق بشكل وثيق مع شركائنا وحلفائنا".

ولفت إلى أنه أمر الجيش ومجتمع الاستخبارات باتخاذ خطوات "لمزيد من تأمين وتقليل توزيع المعلومات الحساسة".

والجمعة، وجهت محكمة أمريكية لائحة اتهام إلى تيكسيرا العنصر في الحرس الوطني، على خلفية تسريب مجموعة من الوثائق الاستخبارية السرية.

ومثل تيكسيرا أمام قاضٍ في محكمة ماساتشوستس الفيدرالية بمدينة بوسطن عند الساعة العاشرة صباحا (14:00 ت.غ).

ولم يُطلب منه الإدلاء بأي أقوال، وتقرر استمرار حبسه على ذمة القضية في انتظار جلسة الاستماع المقررة الأربعاء المقبل.

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنباء عن تسريب وثائق "سرية" للبنتاغون تركز بشكل أساسي على الحرب الروسية في أوكرانيا.​​​​​​​