قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إن أنقرة تشعر بالقلق إزاء الاشتباكات المسلحة التي تشهدها جمهورية السودان.

وأضافت الخارجية في بيان: "ندعو كل الشرائح في السودان للبقاء ملتزمين إنجازات العملية الانتقالية والهدوء والحوار".

وأشارت الخارجية التركية إلى أنه "لا يمكن إيجاد حل دائم لمشكلات السودان إلا من خلال المصالحة الوطنية".

كما أكدت أن "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب السودان الصديق والشقيق وشعبه كما فعلت دائماً".

وفي وقت سابق السبت شهدت الخرطوم اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش و"الدعم السريع".

وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه "إلى أجل غير مسمى".

وانطلقت في 8 يناير/كانون الثاني 2023، عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير - المجلس المركزي"، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.