أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك تلقي أول إشارة من القمر الصناعي الجديد "إيمجه" الذي أطلق إلى الفضاء قبل ساعات.

وأفاد الوزير التركي في تغريدة عبر تويتر بأن القمر إيمجه وصل إلى مداره الجوي وأرسل أولى إشاراته.

وأضاف: "العقبى لإرسال القمر أول صورة عالية الدقة في غضون أسبوعين"، موجّهاً سؤالاً تفاعلياً إلى متابعيه حول المكان الذي يريدون التقاط صورة له.

وصباح السبت، أطلقت تركيا قمرها الصناعي "إيمجه" (İMECE) الذي يعد أول قمر محلي الصنع للمراقبة من قاعدة فاندنبيرغ في كاليفورنيا إلى الفضاء.

وأُطلِق القمر باستخدام صاروخ فالكون 9 من سبيس إكس.

القمر إيمجه سيلبّي حاجة تركيا إلى صور عالية الدقة، في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 680 كيلومتراً.