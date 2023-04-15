سياسة
3 دقيقة قراءة
السعودية: لقاءات صنعاء إيجابية وستُستكمل في أقرب وقت
وصفت السعودية اللقاءات التي استضافتها العاصمة اليمنية صنعاء بأنها "تفاؤلية وإيجابية"، مؤكدة "استكمالها في أقرب وقت". والأسبوع الماضي أجرى وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.
السعودية: لقاءات صنعاء إيجابية وستُستكمل في أقرب وقت
رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط يصافح السفير السعودي في اليمن محمد الجابر بالقصر الجمهوري - صنعاء   / صورة: Reuters
15 أبريل 2023

قالت الخارجية السعودية السبت إن اللقاءات التي استضافتها العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع الماضي، "تفاؤلية وإيجابية"، مؤكدة أنها "تحتاج إلى مزيد من المشاورات وستستكمل في أقرب وقت".

وأوضحت الخارجية، في بيان، أن" الفريق السعودي برئاسة سفيرها لدى اليمن محمد آل جابر عقد من 8 إلى 13 أبريل/نيسان الجاري، مجموعة من اللقاءات في صنعاء".

وأكدت أن اللقاءات "شهدت نقاشات مُتعمّقة في عديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني وإطلاق سراح جميع الأسرى ووقف إطلاق النار والحل السياسي الشامل في اليمن".

ولفتت إلى أن "اللقاءات والنقاشات اتسمت بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية".

وقالت الخارجية السعودية، إنه "نظراً للحاجة إلى مزيد من النقاشات، فستُستكمل تلك اللقاءات في أقرب وقت، بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية".

والسبت 8 أبريل الجاري، أطلق وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.

والأربعاء، كشف مصدران حكومي وسياسي لوكالة الأناضول، عن "تقدم ملموس" في مشاورات وفدي الرياض ومسقط مع الحوثيين في العاصمة صنعاء.

والسبت، أعلن التحالف بقيادة السعودية، في بيان وصول 16 أسيراً سعودياً و3 سودانيين للعاصمة السعودية الرياض، مقابل إطلاق 250 أسيراً حوثياً، غادروا المملكة إلى صنعاء.

وأعلنت الحكومة اليمنية السبت انتهاء المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى مع جماعة الحوثيين، بتبادل 371 أسيراً بين الجانبين.

وبانتهاء المرحلتين الأولى والثانية، يكون عدد الأسرى المفرج عنهم من الطرفين 391 أسيراً.

وتتصاعد مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر انتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

ويعاني اليمن من حرب بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us