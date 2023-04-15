سياسة
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وسط استمرار القتال.. "أطباء السودان": نناشد فتح مسار آمن للمصابين
قالت لجنة أطباء السودان إن عدداً كبيراً من القتلى والجرحى المدنيين جرّاء الاشتباكات الواقعة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مناشِدة بالوقف الفوري لإطلاق النار وفتح مسار آمن للمصابين.
وسط استمرار القتال.. "أطباء السودان": نناشد فتح مسار آمن للمصابين
وفق مراسل الأناضول تركزت الاشتباكات في مناطق وسط وجنوبي الخرطوم ومدينة أم درمان غربي العاصمة / صورة: AA
15 أبريل 2023

تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السبت في العاصمة الخرطوم وأنحاء متفرقة من البلاد، فيما دعت لجنة الأطباء المركزية إلى وقف إطلاق النار وفتح مسار آمن للجرحى.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة بعدة مناطق في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد.

وذكر أن الاشتباكات تركزت في مناطق وسط وجنوبي الخرطوم ومدينة أم درمان غربي العاصمة، حيث تتعالى أصوات الأسلحة الخفيفة والثقيلة وانتشار سحب الدخان جراء القتال بين الجيش و"الدعم السريع".

من جانبها، قالت لجنة "أطباء السودان" في بيان، إن "عدداً كبيراً (لم تحدده) من القتلى والجرحى المدنيين جراء الاشتباكات ونناشد بوقف إطلاق النار فورا وفتح مسار آمن للمصابين".

وأثرت خلافات الجيش و"الدعم السريع" في توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه إلى "أجل غير مسمى".

وانطلقت في 8 يناير/كانون الثاني 2023، عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير-المجلس المركزي"، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.

وتهدف العملية لمعالجة أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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