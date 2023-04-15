سياسة
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متحدث الجيش المصري.. ننسق لتأمين عودة قواتنا من السودان
أعلن المتحدث باسم الجيش المصري أن قوات عسكرية تابعة لجيش بلاده في السودان للمشاركة في تدريبات، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لتأمينهم.
متحدث الجيش المصري.. ننسق لتأمين عودة قواتنا من السودان
الجيش المصري: ننسق لتأمين عودة قواتنا من السودان / صورة: AA
15 أبريل 2023

أعلن الجيش المصري مساء السبت أن في السودان قوات عسكرية تابعة له في تدريبات مشتركة مع نظيرتها السودانية، مؤكداً أنه "التنسيق جارٍ مع الجهات السودانية المعنية لتأمينهم".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، عقب ساعات قليلة من اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية بالخرطوم.

وقال متحدث الجيش المصري الذي تعد السودان جارة جنوبية لبلاده: "تتابع القوات المسلحة المصرية من كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية".

وكشف أن "بالسودان قوات مصرية لإجراء تدريبات مشتركة مع نظرائهم في السودان".

وأكد أن "التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية".

وأهاب بـ"الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية"، دون تفاصيل أكثر بشأن عدد القوات ونوعية التدريبات.

وشهدت الأعوام الأخيرة زخماً تدريبياً عسكرياً بين مصر والسودان.

وفي وقت سابق السبت شهدت الخرطوم اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع في توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه "إلى أجل غير مسمى".

وانطلقت في 8 يناير/كانون الثاني 2023، عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير-المجلس المركزي"، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.

وتهدف العملية لمعالجة أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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