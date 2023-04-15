اجتازت المقاتلة المسيرة التركية "بيرقدار قزيل إلما" بنجاح اختبار "التعرف على النظام".

وحسب بيان شركة بايكار المصنعة للمقاتلة جرت عملية الاختبار في مركز التدريب أقينجي بقضاء تشورلو بولاية تكيرداغ.

وأشار البيان إلى أنّ الشركة صنعت نسختَين من مقاتلة قزيل إلما، وتواصل عملية الاختبارات لها.

ولفت إلى أنّ الإنتاج المتسلسل للمقاتلة سيبدأ عام 2024.

يُذكر أن "بيرقدار قزيل ألما" أول مقاتلة تركية مسيّرة طُورت محلياً، ونجحت خلال العام الجاري في تنفيذ أول رحلة لها استعدادا لتنفيذ المهام العملياتية، كما نجحت في اختبار تحديد نظام الارتفاع المتوسط.

المقاتلة المسيّرة المذكورة البالغ وزنها عند الإقلاع 6 أطنان، تستطيع حمل ما يصل إلى 1500 كيلوجرام حداً أقصى، كما جرى تصميمها لاستخدام ذخائر مُطوّرة محلياً.