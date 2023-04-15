سياسة
1 دقيقة قراءة
شاهد | المقاتلة التركية "بيرقدار قزيل إلما" تواصل اجتياز اختباراتها بنجاح
استطاعت المسيّرة التركية "بيرقدار قزيل إلما"، أول مقاتلة تركية مسيّرة طُورت محلياً، اجتياز اختبار "التعرف على النظام" بنجاح، حسبما أفاد به بيان صادر عن شركة بايكار المصنعة.
شاهد | المقاتلة التركية "بيرقدار قزيل إلما" تواصل اجتياز اختباراتها بنجاح
وفق بيان الشركة سيبدأ الإنتاج المتسلسل للمقاتلة عام 2024  / صورة: AA
15 أبريل 2023

اجتازت المقاتلة المسيرة التركية "بيرقدار قزيل إلما" بنجاح اختبار "التعرف على النظام".

وحسب بيان شركة بايكار المصنعة للمقاتلة جرت عملية الاختبار في مركز التدريب أقينجي بقضاء تشورلو بولاية تكيرداغ.

وأشار البيان إلى أنّ الشركة صنعت نسختَين من مقاتلة قزيل إلما، وتواصل عملية الاختبارات لها.

ولفت إلى أنّ الإنتاج المتسلسل للمقاتلة سيبدأ عام 2024.

يُذكر أن "بيرقدار قزيل ألما" أول مقاتلة تركية مسيّرة طُورت محلياً، ونجحت خلال العام الجاري في تنفيذ أول رحلة لها استعدادا لتنفيذ المهام العملياتية، كما نجحت في اختبار تحديد نظام الارتفاع المتوسط.

المقاتلة المسيّرة المذكورة البالغ وزنها عند الإقلاع 6 أطنان، تستطيع حمل ما يصل إلى 1500 كيلوجرام حداً أقصى، كما جرى تصميمها لاستخدام ذخائر مُطوّرة محلياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us