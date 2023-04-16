سياسة
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مسؤول تركي: سيتمكن مواطنونا من دخول مصر بدون تأشيرة مسبقة
قال القائم بأعمال السفارة التركية في مصر صالح موطلو شان، إنه سيكون بإمكان المواطنين الأتراك دخول مصر دون الاضطرار إلى الحصول على تأشيرة مسبقة. جاء ذلك بعد أيام من الزيارة الرسمية التي أجراها وزير الخارجية المصري إلى تركيا.
مسؤول تركي: سيتمكن مواطنونا من دخول مصر بدون تأشيرة مسبقة
سيتمكن الأتراك من دخول مصر بدون الاضطرار إلى الحصول على تأشيرة مسبقة / صورة: AA
16 أبريل 2023

قال القائم بأعمال السفارة التركية في مصر صالح موطلو شان، إنه سيكون بإمكان المواطنين الأتراك دخول مصر دون الاضطرار للحصول على تأشيرة مسبقة.

وكتب شان في تغريدة على حسابه في تويتر: ”سيتمكن مواطنون من دخول مصر بدون تأشيرة مسبقة. تهانينا“.

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من الزيارة الرسمية التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي مولود جاوش أوغلو.

وأعرب شكري خلال مؤتمر صحفي في أنقرة عن “سعادته بتوالي اللقاءات وتفعيل العلاقات التركية-المصرية“، فيما أكد وزير الخارحية التركي أنه اتفق مع نظيره المصري على اتخاذ خطوات ملموسة خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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