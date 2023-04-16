قال القائم بأعمال السفارة التركية في مصر صالح موطلو شان، إنه سيكون بإمكان المواطنين الأتراك دخول مصر دون الاضطرار للحصول على تأشيرة مسبقة.

وكتب شان في تغريدة على حسابه في تويتر: ”سيتمكن مواطنون من دخول مصر بدون تأشيرة مسبقة. تهانينا“.

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من الزيارة الرسمية التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي مولود جاوش أوغلو.

وأعرب شكري خلال مؤتمر صحفي في أنقرة عن “سعادته بتوالي اللقاءات وتفعيل العلاقات التركية-المصرية“، فيما أكد وزير الخارحية التركي أنه اتفق مع نظيره المصري على اتخاذ خطوات ملموسة خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.