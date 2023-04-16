قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن عدد المساكن والمنازل الريفية التي بدأت عمليات بنائها في منطقة الزلازل بلغ حتى أمس الجمعة 100 ألف.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان بعد مأدبة إفطار في مركز قوجة إلي للمؤتمرات.

وأشار إلى أن أعمال إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال باستثناء ولاي هاطاي ستنتهي حتى عيد الفطر.

وتواصل الولايات غير المتضررة حسب الرئيس أردوغان، إرسال المساعدات إلى مناطق الزلازل.

وقال الرئيس التركي: "افتتحنا مدينة طبية رائعة بولاية قوجة إلي، وبعد عدة أسابيع سنفتتح أيضاً مدينة طبية عملاقة في ولاية إزمير".

وفي وقت سابق السبت، افتتح الرئيس أردوغان مدينة طبية جديدة في ولاية قوجة إيلي شمال غربي البلاد، تضم 1218 سريراً.

وفي 6 فبراير/شباط 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودماراً هائلاً.