سياسة
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اليمن.. جماعة الحوثي تعلن عقد مفاوضات جديدة مع السعودية بعد عيد الفطر
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها اتفقت مع الوفد السعودي على عقد مفاوضات جديدة بين الجانبين، بعد عيد الفطر المبارك الذي يحل الأسبوع المقبل. وقال مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة إن "النقاشات كانت إيجابية حول عديد من النقاط".
اليمن.. جماعة الحوثي تعلن عقد مفاوضات جديدة مع السعودية بعد عيد الفطر
أطلق وفدان من السعودية وعُمان وفي 8 أبريل/نيسان مباحثات مع جماعة الحوثي في صنعاء لبحث إحلال السلام في اليمن / صورة: AP
16 أبريل 2023

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، أنها اتفقت مع الوفد السعودي على عقد مفاوضات جديدة بين الجانبين، بعد عيد الفطر المبارك الذي يحل الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، وفق ما أوردت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، فيما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات السعودية حول ذلك حتى الساعة 21.50 ت.غ.

وذكرت الوكالة أن المشاط "أطلع قيادات الدولة (أبرز المسؤولين الحوثيين) على آخر المستجدات المتعلقة بالمباحثات التي شهدتها العاصمة صنعاء خلال الأسبوع المنصرم مع الوفد السعودي بحضور الوسيط العماني".

ونقلت عنه قوله إن "النقاشات كانت إيجابية حول عديد من النقاط".

وأوضح المشاط خلال اللقاء نفسه، أنه "جرى الاتفاق على عقد جولة جديدة بعد عيد الفطر المبارك لطبيعة القضايا التي جرى نقاشها"، وفق الوكالة.

وفي وقت سابق السبت، قالت الخارجية السعودية إن اللقاءات التي عقدها فريق بلادها في صنعاء الأسبوع الماضي "تفاؤلية وإيجابية"، مؤكدة أنها "تحتاج إلى مزيد من المشاورات وستستكمل في أقرب وقت".

فيما أشادت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، "بجهود المملكة المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وإحياء مسار السلام في اليمن".

كما جددت تأكيدها "دعم السعودية وكل المساعي الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الانقلاب (الحوثي) ووقف الحرب وتحقيق السلام العادل والمستدام".

وفي 8 أبريل الجاري، أطلق وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.

والأربعاء، كشف مصدران حكومي وسياسي للأناضول، عن "تقدم ملموس" في مشاورات وفدي الرياض ومسقط مع الحوثيين في صنعاء".

وتتضاعف مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط تبادل الحكومة والحوثيين اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لدعم قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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