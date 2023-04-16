يخاطب الرئيس إيمانويل ماكرون، الاثنين، الفرنسيين بعد نشر مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينصّ خصوصاً على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً ولا يلقى شعبيّة، في الجريدة الرسميّة السبت.

وبعد قرار المجلس الدستوري التصديق على النص الجمعة، طلبت النقابات "رسمياً" من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان أمامه خمسة عشر يوماً لتفعيل النص "عدم إصدار القانون".

وأدانت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل (سي جي تي) صوفي بينيه السبت القرار "المشين" بينما أعرب نظيرها في الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل لوران بيرجيه عن أسفه "لازدراء العمال".

ورأى فريديريك سويو من "نقابة "القوى العاملة" أن "الرغبة في التحرك بسرعة تبدو استفزازاً".

واعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور السبت أن إصدار النص بسرعة يدل عن "ازدراء"، متعهداً "بمضايقات ديمقراطية" من أجل التراجع عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

وأعلن الإليزيه ظهر السبت أن رئيس الدولة سيخاطب الفرنسيين عبر التلفزيون مساء الاثنين "بمنطق التهدئة" و"للنظر أيضاً في ما جرى إحرازه إلى جانب المعاشات التقاعدية" على حد قول المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، مشيراً إلى انخفاض البطالة والضرائب وزيادة عدد المتدربين.

وفي الأيّام الأخيرة تراجعت حدّة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف يناير/كانون الثاني، خصوصاً الخميس الذي يُعدّ اليوم الثاني عشر من التعبئة، (380 ألف متظاهر حسب وزارة الداخلية، 1.5 مليون حسب نقابة الاتحاد العمالي العام).