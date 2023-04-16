سياسة
2 دقيقة قراءة
ليلة 25 رمضان..  عدد المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام يصل إلى 1.5 مليون
قالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين إن عدد رواد المسجد الحرام ليلة 25 رمضان بلغ مليوناً ونصف مليون مُصلٍّ ومُعتمر، استفاد عدد كبير منهم من مختلف الخدمات التطوعية.
ليلة 25 رمضان..  عدد المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام يصل إلى 1.5 مليون
1.5 مليون مُصلٍّ ومُعتمر بالمسجد الحرام ليلة 25 رمضان / Others
16 أبريل 2023

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أن عدد رواد المسجد الحرام بلغ ليلة 25 رمضان مليوناً ونصف مليون مُصلٍّ ومُعتمر، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس) الأحد.

حساب "هاشتاق السعودية" على تويتر وصف هذا العدد بأنه الأكبر في المسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان.

وأضافت الرئاسة العامة أنه جرى توزيع 56 ألفاً و400 عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 495 ألفاً و201 مستفيد، و12 ألفاً و220 مستفيداً من الكتيبات والمطويات، و136 ألف مستفيد من التوعية الرقمية، و110 آلاف و809 مستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.

فيما استفاد من خدمة التطويف 5 آلاف و949، و189 ألفاً و984 من الإرشاد المكاني باللغات، و200 ألف مستفيد من التوعية الميدانية، إضافةً إلى توزيع 3 آلاف و542 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير.

وبلغت كمية المطهرات المستخدمة 130 ألف لتر، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 ألف لتر من معقمات الأيدي، واستخدام ما يزيد على 34.1 ألف لتر لتعقيم السجاد، وفق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us