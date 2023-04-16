أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أن عدد رواد المسجد الحرام بلغ ليلة 25 رمضان مليوناً ونصف مليون مُصلٍّ ومُعتمر، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس) الأحد.

حساب "هاشتاق السعودية" على تويتر وصف هذا العدد بأنه الأكبر في المسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان.

وأضافت الرئاسة العامة أنه جرى توزيع 56 ألفاً و400 عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 495 ألفاً و201 مستفيد، و12 ألفاً و220 مستفيداً من الكتيبات والمطويات، و136 ألف مستفيد من التوعية الرقمية، و110 آلاف و809 مستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.

فيما استفاد من خدمة التطويف 5 آلاف و949، و189 ألفاً و984 من الإرشاد المكاني باللغات، و200 ألف مستفيد من التوعية الميدانية، إضافةً إلى توزيع 3 آلاف و542 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير.

وبلغت كمية المطهرات المستخدمة 130 ألف لتر، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 ألف لتر من معقمات الأيدي، واستخدام ما يزيد على 34.1 ألف لتر لتعقيم السجاد، وفق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.