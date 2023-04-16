بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في تركيا 800.7 مليار ليرة تركية خلال 2022 (الدولار يعادل نحو 19.33 ليرة)، بمعدل زيادة 109% عن العام السابق.

وحسب معلومات جمعها مراسل الأناضول من نظام معلومات التجارة الإلكترونية (إيتبيس/ETBİS) التابع لوزارة التجارة التركية، يوجد في تركيا 548 ألفاً و688 بائعاً عبر الإنترنت.

وازداد عدد عمليات التسوق عبر الإنترنت بنسبة 43%، حيث بلغ 4 مليارات و787 مليون طلب، بعدما كان 3 مليارات و347 مليون طلب في 2021.

كما ارتفعت نسبة حجم التجارة الإلكترونية من إجمالي حجم التجارة في تركيا من 17.7%، إلى 18.6%.

وفيما يخص طرق الدفع في عمليات الشراء عبر الإنترنت، بلغت نسبة الدفع بواسطة بطاقات مصرفية 61% من إجمالي المبيعات، ما قيمته 486.7 مليار ليرة، يليه 36% دفع بوساطة حوالة مصرفية، بقيمة بلغت 287 مليار ليرة، و3% بطريقة الدفع عند الاستلام على الباب، بقيمة 27 مليار ليرة.

وجاءت إسطنبول في المركز الأول بين الولايات التركية من حيث عدد أصحاب المتاجر الإلكترونية بمعدل 37.7% من العدد الإجمالي، تليها أنقرة بـ8.5%، ثم إزمير بـ7.1%، وبورصة بـ4.6%، وأنطاليا بـ3.4%، وقونيا بـ2.4%، وقوجة إيلي بـ2.4%.

وبلغت نسبة الشراء عبر الإنترنت من داخل تركيا 91.3%، ما قيمته 731 مليار ليرة، في حين بلغت معدلات التسوق من مواقع تركية من زبائن بلدان أخرى 4.2% بقيمة 33.8 مليار ليرة، بينما نسبة شراء الأتراك من مواقع تسوق خارجية 4.5% بقيمة 35.9 مليار ليرة.

وحلّت الأدوات المنزلية الكهربائية بالمركز الأول في المبيعات الإلكترونية بقيمة 96.7 مليار ليرة، تليها الملابس والأحذية والإكسسوارات بـ54 مليار، ثم الأجهزة الإلكترونية بـ45.9 مليار، ثم بطاقات الخطوط الجوي بـ45.1 مليار.

وبلغت نسبة السيدات من أصحاب المتاجر الإلكترونية 58%، والرجال 42%.

وتصدرت إسطنبول قائمة طلبات الشراء عبر الإنترنت، بواقع 36% من إجمالي الطلبات، تليها العاصمة أنقرة بـ9%، ثم إزمير بـ6%، وبورصة وأنطاليا بـ4% لكل منهما، ثم قوجة إيلي بـ2.5%.

وبلغ معدل الدفع بالتقسيط 15% من إجمالي عمليات التسديد، بينما وصلت نسبة الدفع المسبق 85%.

وفضل الزبائن الدفع بالتقسيط في 77% من عمليات الشراء في قطاع المنازل والديكور، و34% في قطاع الأدوات الكهربائية، و31% في قطاع الألبسة، و10% في قطاع السياحة، و15% في قطاع الإقامة، و15% في قطاع الخطوط الجوية، و6.5% في الكتب والمجلات.