سياسة
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شاهد | بايكار التركية تسلم مئات المنازل مسبقة الصنع إلى متضرري الزلازل
سلمت شركة بايكار التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية 520 منزلاً مسبق الصنع أنشئت في ملعب لكرة القدم بمنطقة "12 شباط" إلى متضررين من زلازل 6 فبراير/شباط في قهرمان مرعش جنوبي تركيا، وأشرفت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية "آفاد" على التسليم.
شاهد | بايكار التركية تسلم مئات المنازل مسبقة الصنع إلى متضرري الزلازل
بايكار التركية تسلم 520 منزلاً مسبق الصنع لمتضرري الزلزال / صورة: AA
16 أبريل 2023

سلمت شركة بايكار التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية، 520 منزلاً مسبق الصنع للمتضررين من زلازل 6 فبراير/شباط في ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وسلمت المنازل التي أنشئت في ملعب لكرة القدم بمنطقة "12 شباط" بواسطة رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية "آفاد".

وحول المنازل حدائق للأطفال ومكتبة وروضة وورشات عمل للنساء ومتاجر ومراكز صحية ومسجد.

وفي تصريح للأناضول، قالت نرمين أصلان تورك المقيمة في منازل بايكار، إنها أمضت فترة في الخيم مع أطفالها الأربعة، قبل أن تنتقل إلى منزلها الحالي.

وأضافت أنها تشعر بالأمان داخل المنازل مسبقة الصنع أكثر من منزلها السابق الذي تضرر جراء الزلزال.

وشكرت أصلان تورك جميع القائمين على تأسيس المنازل مسبقة الصنع في ولاية قهرمان مرعش.

وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودماراً هائلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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