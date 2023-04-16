سياسة
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بريطانيا.. أكبر نقابة للممرضين تعلن استعدادها تمديد الإضراب حتى عيد الميلاد
أعلنت أكبر نقابة للمرضين في بريطانيا أنها على استعداد لتمديد إضراباتها حتى عيد الميلاد، وذلك بعد زيادة في الأجور اقترحتها الحكومة تتمثل برفع الأجور بنسبة 5%.
بريطانيا.. أكبر نقابة للممرضين تعلن استعدادها تمديد الإضراب حتى عيد الميلاد
بريطانيا / صورة: AA
16 أبريل 2023

أعلنت رئيسة أكبر نقابة للمرضين في بريطانيا الأحد أن الممرضين والممرضات على استعداد للإضراب حتى عيد الميلاد، مع ترقب تشديد للحركة يلوح في نهاية الشهر الجاري.

ورفض العاملون في هذا القطاع الذين ينفذون منذ ديسمبر/كانون الأول حركة إضراب غير مسبوقة منذ إنشاء نقابتهم "المعهد الملكي للتمريض" (رويال كوليدج اوف نيرسينغ-آر سي إن)، الجمعة زيادة في الأجور اقترحتها الحكومة تتمثل برفع الأجور بنسبة 5% ودفعة واحدة استثنائية لا تقل عن 1250 جنيه (1425 يورو).

من جهة أخرى، أعلنت النقابة إضراباً جديداً مدته 48 ساعة سيبدأ في 30 أبريل ويشمل للمرة الأولى خدمات الطوارئ أو وحدات العناية المركزة أو السرطان.

وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق بحلول مطلع مايو/أيار موعد انتهاء التفويض لحركة الإضراب الحالية لمطالب تتعلق بالأجور في المملكة المتحدة حيث تجاوز التضخم 10%، ينبغي تنظيم تصويت جديد.

وقالت بات كالن الأمينة العامة للنقابة لشبكة BBC الأحد "إذا نجح هذا التصويت ، فستكون لدينا إضرابات حتى عيد الميلاد".

ووصف متحدث حكومي الجمعة رفض مقترحات السلطة التنفيذية بأنه "مخيّب للآمال". وأضاف أن "التصعيد في الحركة مقلق جداً للمرضى".

وأدت أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة إلى سلسلة من التحركات الاجتماعية منذ أشهر للمطالبة بزيادة الأجور، في الخدمات العامة والقطاع الخاص على حد سواء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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