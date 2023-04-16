سياسة
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اليمن.. اكتمال عملية تبادل الأسرى وإعلان صفقة جديدة في 15 مايو
أعلنت الحكومة اليمنية، الانتهاء كلياً من عملية تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي بتبادل نحو 900 أسير بين الجانبين، مشيرة إلى انطلاق مشاورات جديدة لتبادل الأسرى مع الحوثيين، في 15 مايو/آذار المقبل.
اليمن.. اكتمال عملية تبادل الأسرى وإعلان صفقة جديدة في 15 مايو
حكومة اليمن: مشاورات لتبادل الأسرى مع الحوثيين في 15 مايو / صورة: AA
16 أبريل 2023

كشفت جماعة الحوثي اليمنية الأحد عن صفقة جديدة مع الحكومة، تشمل إطلاق سراح 1400 أسير من الجانبين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمطار صنعاء عقده عبد القادر المرتضى رئيس لجنة الأسرى لدى "الحوثي"، عقب الانتهاء من إتمام عملية إطلاق نحو 900 أسير من الجانبين في وقت سابق اليوم.

وقال المرتضى: "ستُعقد صفقة مقبلة بـ700 أسير بمقابل 700 من الطرف الآخر (في إشارة إلى الحكومة الشرعية)" دون تفاصيل إضافية حول موعد تلك الصفقة.

وأضاف: "سعداء بإتمام هذه الصفقة والتي شملت عشرات المختطفين"، مبيناً أن "العمل جارٍ لتحرير كل الأسرى".

وفي وقت سابق الأحد أعلنت الحكومة اليمنية، اكتمال عملية تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي كلياً بتبادل نحو 900 أسير بين الجانبين، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمستمرة من الخميس.

فيما أعلن المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، في تغريدة انطلاق مشاورات جديدة لتبادل الأسرى مع الحوثيين، في 15 مايو/أيار المقبل.

وأضاف: "نحن حريصون كل الحرص على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، تحت قاعدة الكل مقابل الكل دون تمييز".

وشدد على أن" الوفد الحكومي المفاوض يتعامل مع ملف الأسرى بمسؤولية والتزام تام".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، وصول 90 محتجزاً سابقاً إلى صنعاء (شمال) ومأرب (وسط)، ضمن المرحلة الأخيرة لصفقة تبادل الأسرى.

وخلال اليومَين الماضيَين، أُطلِق سراح نحو 700 أسير ومعتقل من الجانبين، بينهم 16 أسيراً سعودياً و3 أسرى سودانيين.

وبانتهاء المراحل الثلاث المتفق عليها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن، يكون عدد الأسرى المفرج عنهم من الطرفَين 890 أسيراً.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، اتفقت الحكومة اليمنية مع الحوثي على الإفراج عن 887 أسيراً ومختطفاً من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت بسويسرا بالخصوص.

ويعاني اليمن من حرب بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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