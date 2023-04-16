تمكنت شركات الصناعات الدفاعية التركية من تطوير وصناعة دروع محلية للمركبات المدرعة.

وتحتل المدرعات قسماً كبيراً من الصادرات الدفاعية التركية، وتعمل المركبات في نحو 50 دولة حول العالم وتحت ظروف مناخية مختلفة.

ومع الإقبال الكبير على المركبات التركية المدرعة، اضطرت الشركات الدفاعية التركية إلى تطوير دروع للمركبات بما يتلاءم مع المهمات الموكلة للمركبات.

وفي هذا الإطار تمكنت شركة "نورول ماكينة" (Nurol Makina) من تصميم وإنتاج نظام دروع خاص لمركبات الدفع الرباعي وناقلات الجنود والمنصات العسكرية، بالتعاون مع صناع الفولاذ المحليين.

وحسب المعلومات الواردة من الشركة بدأت الشركة صناعة دروع وإدماجها في المركبات المصنعة محلياً بعد إجراء الاختبارات اللازمة.

وتتراوح نسبة التكلفة المالية للدروع في المركبات بين 5 و12% من قيمة المركبة، وذلك حسب نوع المركبة ودرجة تصفيحها.