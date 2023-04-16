سياسة
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السعودية.. اكتشاف موقع أثري ونقوش لفترة ما قبل الإسلام بالقصيم
أعلنت هيئة التراث السعودية اكتشاف نقوش دادانية ورصد موقع أثري جديد في القصيم وسط الجزيرة العربية، إذ يعكس الاكتشاف التواصل الحضاري والتجاري بين الممالك العربية القديمة لفترة ما قبل الإسلام.
السعودية.. اكتشاف موقع أثري ونقوش لفترة ما قبل الإسلام بالقصيم
يعكس الاكتشاف التواصل الحضاري والتجاري بين الممالك العربية القديمة لفترة ما قبل الإسلام في أراضي المملكة / صورة: هيئة التراث السعودية
16 أبريل 2023

أعلنت هيئة التراث السعودية السبت اكتشاف نقوش دادانية ورصد موقع أثري جديد في القصيم، وذلك ضمن جهودها في توثيق واكتشاف الآثار والتراث الوطني بمختلف مناطق المملكة.﻿

وذكرت "اكتشاف وتوثيق أول نقشين في منطقة القصيم كُتبا بالخط الداداني، بالإضافة إلى رصد موقع أثري جديد".

وأوضحت أنهما "نقشَين تذكاريَّين أحدهما مكتوب بالخط الداداني المبكر والآخر بالداداني المتأخر، ويقعان "على واجهة صخرتين في موقع أثري بالقصيم يطلق عليه موقع الدليمية".

ويشير اكتشافهما إلى الطريق الواصل بين مملكتي دادان ولحيان في شمال غرب الجزيرة العربية، ومملكة كندة في الفاو بوسط الجزيرة العربية.

ويعكس اكتشافهما التواصل الحضاري والتجاري بين الممالك العربية القديمة لفترة ما قبل الإسلام في أراضي المملكة.

وأضافت: "الموقع عبارة عن جبل رملي صغير الحجم سمي بالدليمية 3، وعثر في أحد صخوره من الجهة الجنوبية الشرقية على نقش ثمودي قصير".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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