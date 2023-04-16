سياسة
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النرويج.. إضراب 24 ألف شخص بعدة قطاعات بعد فشل مفاوضات حول الأجور
أعلن الاتحاد النقابي النرويجي الرئيسي أن نحو 3 آلاف من أعضائه سيلتزمون الإضراب المقرر الاثنين بعد فشل مفاوضات بين نقابات عمالية ومنظمة أصحاب العمل.
النرويج.. إضراب 24 ألف شخص بعدة قطاعات بعد فشل مفاوضات حول الأجور
إضراب 24 الف شخص في النروج اعتبارا من الاثنين / صورة: AP
16 أبريل 2023

تشهد قطاعات البناء والنقل والفنادق في النرويج إضراباً اعتباراً من الاثنين بعد فشل المفاوضات حول الأجور بين النقابتين الرئيسيتين في البلاد وممثلي أرباب العمل، كما ذكرت النقابات الاحد.

وأعلن الاتحاد النقابي النرويجي الرئيسي LO أن 22947 من أعضائه سيلتزمون الإضراب. وينطبق ذلك أيضاً على 1441 عضواً في نقابة عمالية صغيرة أخرى (YS).

وحسب مراقبين سيؤثر هذا الإضراب الواسع في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 5,5 مليون نسمة على قطاعات البناء والنقل وإنتاج السلع والفنادق في أوسلو.

وكانت المفاوضات بين LO وYS ومنظمة أصحاب العمل NHO جارية منذ الجمعة. الأحد رفض الاتحاد النقابي النرويجي الرئيسي ونقابة YS الاقتراح الذي قدمه الوسيط.

وقالت بيغي هيسن فولسفيك المسؤولة عن الاتحاد في مؤتمر صحفي: "من المؤسف اللجوء إلى الإضراب. نحن لا نفعل ذلك باستخفاف" مضيفة أن الإضراب سيبدأ صباح الاثنين.

وأراد الاتحاد زيادة القوة الشرائية بنسبة 5% وفقاً لوسائل الإعلام النروجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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