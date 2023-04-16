سياسة
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أردوغان: ترسيخ الأمن القومي التركي يبدأ من خارج حدودنا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من غير الممكن الشعور بالأمن في تركيا دون أن يعم الاستقرار في المنطقة، مشدداً أن ترسيخ الأمن القومي لبلاده يبدأ من خارج حدودها.
أردوغان: ترسيخ الأمن القومي التركي يبدأ من خارج حدودنا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "من غير الممكن الشعور بالأمن في تركيا، دون أن يعم الاستقرار في المنطقة". / صورة: AA
16 أبريل 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ترسيخ الأمن القومي لبلاده يبدأ من خارج حدودها.

جاء ذلك في كلمة له الأحد عقب تناوله مأدبة إفطار مع منكوبي الزلازل في ولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد.

وأكد أنه "من غير الممكن الشعور بالأمن في تركيا، دون أن يعم الاستقرار في المنطقة".

وأردف: "كذلك لا يمكن تحقيق الأمان داخل البلاد في ظل وجود الإرهابيين على حدودنا."

وشدد على أنه "لا يمكن للشعب التركي الشعور بالأمان أصلاً في ظل وجود تنظيم إرهابي شمالي سوريا والعراق، مزوّد بالأسلحة الجوية والبرية."

وأوضح أن "هدف الأطراف التي حرمت هذه البلدان (سوريا والعراق) الأمن والأمان والاستقرار، هو جرّ تركيا إلى الدوامة نفسها"، مؤكداً أنهم لن يسمحوا بذلك أبداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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