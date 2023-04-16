قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ترسيخ الأمن القومي لبلاده يبدأ من خارج حدودها.

جاء ذلك في كلمة له الأحد عقب تناوله مأدبة إفطار مع منكوبي الزلازل في ولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد.

وأكد أنه "من غير الممكن الشعور بالأمن في تركيا، دون أن يعم الاستقرار في المنطقة".

وأردف: "كذلك لا يمكن تحقيق الأمان داخل البلاد في ظل وجود الإرهابيين على حدودنا."

وشدد على أنه "لا يمكن للشعب التركي الشعور بالأمان أصلاً في ظل وجود تنظيم إرهابي شمالي سوريا والعراق، مزوّد بالأسلحة الجوية والبرية."

وأوضح أن "هدف الأطراف التي حرمت هذه البلدان (سوريا والعراق) الأمن والأمان والاستقرار، هو جرّ تركيا إلى الدوامة نفسها"، مؤكداً أنهم لن يسمحوا بذلك أبداً.