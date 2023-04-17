قالت روسيا الأحد، إن وحدات من شركة فاغنر الأمنية الخاصة، مدعومة بقوات محمولة جوّاً، سيطرت على منطقتين جديدتين في مدينة باخموت شرقيّ أوكرانيا، التي تستهدفها موسكو في هجوم كبير.

وتقود فاغنر محاولات روسيا للسيطرة على باخموت منذ الصيف الماضي في أطول معركة دامية بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الأحد، إن وحدات فاغنر الهجومية استولت على منطقتين في شمال غرب وجنوب شرق مدينة باخموت الأوكرانية التي شهدت دماراً كبيراً خلال القتال.

وأضافت الوزارة أن وحدات المظلات التابعة للجيش الروسي تدعم فاغنر من خلال صد القوات الأوكرانية على مختلف خطوط الجبهة.

على صعيد آخر قال سيرهي تشيرفاتي، المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية لأوكرانيا، إن قوات فاغنر تنفذ عشرات الهجمات يومياً.

وأضاف لقناة البرلمان الأوكراني التليفزيونية: "يواصل العدو مهاجمة مواقعنا بحماس شيطاني".

والجمعة ذكرت بريطانيا في إفادة مخابراتية أن القوات الأوكرانية أُجبِرَت على الانسحاب من بعض المناطق في المدينة تحت وطأة هجوم روسي مستمر.