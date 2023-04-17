أعلن الجيش السوداني مساء الأحد السيطرة على مطار مروي (شمال) وقيادة قطاع كردفان (جنوب) ومعسكر الري المصري بضاحية الشجرة، جنوبي العاصمة الخرطوم.

وذكر الجيش في بيان أن "الموقف العامّ مستقرّ جدّاً وجرت اشتباكات محدودة مع المليشيا المتمردة (الدعم السريع) حول محيط القيادة العامة واستهداف بعض المباني التابعة للقيادة في محاولة لتشتيت الجهود وتغطية الهزائم المتلاحقة".

وأضاف: "العدو لجأ إلى أسلوب استهداف الأفراد بالقناصة من أعلى بعض البنايات، جارٍ رصدها والتعامل معها".

وتابع: "قواتكم مستمرة في إدارة الموقف بثبات واتزان ومهنية عالية، إذ تمكنت من استعادة السيطرة على مطار مروي، والسيطرة على قيادة قطاع كردفان، ومعسكر الري المصري بالشجرة".

وفي وقت مبكر من اليوم الاثنين، قالت نقابة الأطباء في بيان إن 97 مدنياً على الأقلّ قُتلوا وأصيب 365 آخرون منذ اندلاع الاشتباكات في السودان.

وجاء في بيان للنقابة أن "ما لا يقلّ عن 97 شخصاً قُتلوا (...) منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد السبت"، موضحاً أن الحصيلة لا تشمل كل القتلى، لأن كثيراً منهم لم يُنقلوا إلى المستشفيات بسبب صعوبات التنقل.

"لا بديل من الحوار"

من جانبه دعا رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك الأحد، إلى الوقف الفوري للحرب ببلاده، لمرورها "بظرف عصيب ووضع كارثي".

وخلال مؤتمر صحفي في أبو ظبي قال حمدوك: "ندعو إلى الوقف الفوري للحرب في السودان، والسلام هو الخيار الوحيد المتاح للشعب السوداني لتفادي الانزلاق إلى الحرب الأهلية".

وأوضح أن "السودان يمر بظرف عصيب ووضع كارثي جراء الحرب الراهنة التي تقضي على الأخضر واليابس".

ودعا قيادة الجيش وقوات الدعم السريع إلى "الوقف الفوري لحرب المنتصر فيها خاسر"، كما دعا "الشعب إلى التماسك والمجتمع الدولي إلى مساعدة السودان والوقوف إلى جانبه في هذه المحنة العصيبة".

وأضاف: "لا بديل إلا الحوار بين السودانيين من خلال تفاوض يُفضي إلى اتفاق بمشاركة جميع القوى".

وطالب حمدوك بوقف أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني، ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة دور إيجابي، والدول العربية والإفريقية إلى مساندة الشعب السوداني "في هذه المحنة العصيبة".

ولفت إلى تواصله مع قادة الجيش والدعم السريع قبل اندلاع الحرب، وتحدث معهم بإسهاب وطلب منهم "تغليب لغة الحوار والعمل السلمي".

ولليوم الثالث تشهد العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى اشتباكات مسلحة متواصلة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

وتبادل الجيش وقوات "الدعم السريع" اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقارَّ تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادّعاءات بالسيطرة على مواقع تخصّ كلّاً منهما، فيما وصف الجيش "الدعم السريع" بـ"المتمردة"، في خلاف بدأ بتحريك الأخيرة لقواتها نحو عدة مدن سودانية بلا إذن من قيادة المؤسسة العسكرية.