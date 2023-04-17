سياسة
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4 قتلى بإطلاق نار خلال حفلة في ولاية ألاباما الأمريكية
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأُصيبَ آخرون جراء إطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية. وجاء إطلاق النار بعد أسابيع من حادثتَي إطلاق نار في ولايتي تينيسي وكنتاكي، فيما تتواصل الدعوات إلى مزيد تشديد قوانين حيازة الأسلحة.
4 قتلى بإطلاق نار خلال حفلة في ولاية ألاباما الأمريكية
4 قتلى بإطلاق نار في حفلة بولاية ألاباما الأمريكية / صورة: AFP
17 أبريل 2023

قُتل ما لا يقلّ عن 4 أشخاص وأُصيبَ عدد آخر جراء إطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد.

وقال الرقيب جيريمي بوركيت بولاية ألاباما في مؤتمر صحفي صباح الأحد، إن إطلاق النار وقع في مدينة دادفيل خلال حفل عيد ميلاد أحد المراهقين مساء السبت.

ولم يذكر المسؤولون معلومات عما إذا حدثت توقيفات على صلة بالحادثة.

وفي تغريدة عبر تويتر قالت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي: "هذا الصباح أشعر بالحزن على سكان دادفيل وسائر سكان ألاباما. لا مكان للجريمة العنيفة في ولايتنا، ونبقى على اطّلاع دائم على تفاصيل التحقيق".

جاء إطلاق النار بعد أسابيع من حادثتَي إطلاق نار في ولايتي تينيسي وكنتاكي، فيما تتواصل الدعوات إلى مزيد تشديد قوانين حيازة الأسلحة.

وشهدت الولايات المتحدة نحو 162 عملية إطلاق نار جماعي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2023، وهو ما يُقدَّر بمتوسط أكثر من 1.5 عملية يوميّاً حتى الآن هذا العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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