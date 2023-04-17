سياسة
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اليمن.. وفاة 77 طفلاً وإصابة أكثر من 9 آلاف بمرض الحصبة
توُفّي 77 طفلاً يمنياً على الأقلّ منذ بداية العام الحالي 2023 جراء انتشار مرض الحصبة، فيما أصيب أكثر من 9 آلاف آخرين بالمرض نفسه، وفق ما أعلنته منظمات إنسانية.
اليمن.. وفاة 77 طفلاً وإصابة أكثر من 9 آلاف بمرض الحصبة
الأمم المتحدة: الأرقام مخيفة في ما يتعلق بانتشار الحصبة في اليمن، حيث توُفّي 77 طفلاً بالمرض منذ مطلع العام الجاري 2023 / صورة: Reuters
17 أبريل 2023

أعلنت الأمم المتحدة مساء الأحد، وفاة 77 طفلاً وإصابة أكثر من 9 آلاف آخرين، جراء مرض الحصبة في اليمن، منذ مطلع 2023.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن.

ووفق منظمة الصحة العالمية، تظهر أعراض مرض الحصبة في ارتفاع درجات الحرارة والسعال والزكام وتهيج العينين واحمرارهما، إضافة إلى ألم في الحلق والطفح الجلدي في جميع أنحاء الجسم، والمرض من الأسباب الرئيسية لوفاة صغار الأطفال في جميع أنحاء العالم.

وقال التقرير إن "الأرقام مخيفة في ما يتعلق بانتشار الحصبة في اليمن، حيث توُفّي 77 طفلاً بالمرض منذ مطلع العام الجاري 2023".

وأضاف: "رُصد 9 آلاف و418 إصابة بالمرض نفسه منذ مطلع العام الجاري".

وأوضح أنه "خلال عام 2022 شهد اليمن 160 حالة وفاة بمرض الحصبة، فضلاً عن 22 ألف إصابة".

وأشار إلى أن "حالات الدفتيريا والسعال آخذة في الارتفاع، وكذلك عدد الوفيات الناجمة عن كل مرض".

وفي 19 مارس/آذار الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي الحصبة وشلل الأطفال في اليمن، دون ذكر إحصائية.

وبسبب تداعيات الحرب في البلاد، يعاني القطاع الصحي في اليمن تدهوراً كبيراً، ونقصاً حادّاً في المعدات الطبية، مما أدّى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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