سياسة
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"حرية ملاحة".. البحرية الأمريكية تعلن عبور سفينة حربية من مضيق تايوان
بعد أيام من إجراء الصين مناورات عسكرية حول جزيرة تايوان، أعلنت البحرية الأمريكية أن مدمّرة تابعة لها تحمل صواريخ موجَّهة أبحرت عبر مضيق الجزيرة في عملية "حرية ملاحة"، فيما يُعَدّ موقفاً استفزازيّاً للصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.
"حرية ملاحة".. البحرية الأمريكية تعلن عبور سفينة حربية من مضيق تايوان
المدمرة "يو اس اس ميليوس" التابعة للبحرية الأمريكية أثناء عبورها مضيق تايوان / صورة: Reuters
17 أبريل 2023

أعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة "يو إس إس ميليوس" التابعة لها والتي تحمل صواريخ موجهة، أبحرت عبر مضيق تايوان في عملية "حرية ملاحة"، بعد أيام من إجراء الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة.

وقال بيان صادر عن الأسطول السابع في البحرية الأمريكية، إن السفينة الحربية أجرت "عبوراً روتينياً لمضيق تايوان" الأحد، في المياه "حيث تنطبق حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار بما يتماشى مع القانون الدولي".

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتعهدت بإخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها ذات يوم.

وأجرت بكين في 8 أبريل/نيسان مناورات عسكرية استمرت ثلاثة أيام حول تايوان، شملت محاكاة لضربات مستهدفة وفرض حصار على الجزيرة

ونشر حساب الأسطول السابع الاثنين صوراً على تويتر لطاقم السفينة وهم يتوجهون بنظرهم إلى مضيق تايوان الذي يُعَدّ أحد أهمّ الممرات المائية في العالم.

وأضاف بيان البحرية: "عبرت السفينة من خلال ممر في المضيق يقع خارج المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية"، مؤكداً أن الإبحار عبر المضيق يُظهِر التزام الولايات المتحدة أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ حرة ومفتوحة.

وتابع: "جيش الولايات المتحدة يحلّق ويُبحِر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

كانت مناورات بكين العسكرية حول تايوان أُجرِيَت ردّاً على زيارة الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين الأخيرة للولايات المتحدة، حيث استقبلها رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

وفي اليوم الأخير من المناورات الأسبوع الماضي أبحرت المدمرة "ميليوس" في مياه تطالب بكين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي المتنازَع عليه.

ووصفت بكين هذه العملية بأنها تَوغُّل غير مشروع جرى "بلا موافقة من الحكومة الصينية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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