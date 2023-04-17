سياسة
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الصين: تابعنا مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان وقواتنا عالية التأهب
قال الناطق باسم الجيش الصيني إنهم راقبوا مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان، مؤكداً أن قواته على أهبة الاستعداد دائماً، فيما نفت البحرية الأمريكية عبورها من الممرّ.
الصين: تابعنا مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان وقواتنا عالية التأهب
الصين ترصد مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان / Others
17 أبريل 2023

أكدت الصين الاثنين أنها تابعت مرور مدمّرة أمريكية في مضيق تايوان، مضيفة أن قواتها تبقى "على مستوى تأهب عال".

وقال الناطق باسم الجيش الصيني الكولونيل شي يي: "تبقى قواتنا في مستوى تأهب عالٍ على الدوام، وستدافع بعزم عن السيادة الوطنية والأمن، فضلاً عن السلام والاستقرار الإقليميين".

من جهتها قالت البحرية الأمريكية إن المدمّرة ميليوس "عبرت ممرّاً في المضيق لا يقع في المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية"، مشيرة إلى أنها أبحرت "عبر مياه تُطبَّق فيها حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار وفقاً للقانون الدولي".

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتعهّدت بإخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها ذات يوم.

وأجرت بكين في 8 نيسان/أبريل مناورات عسكرية استمرت ثلاثة أيام حول تايوان، شملت محاكاة لضربات بأهداف محددة وفرض حصار على الجزيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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