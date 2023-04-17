دعا وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبريطاني جيمس كليفرلي الاثنين، إلى "وقف فوري" لأعمال العنف في السودان والعودة إلى المحادثات.

جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي انطلق الأحد في مدينة كارويزاوا السياحية وسط اليابان.

وقال بلينكن: "لدى الحلفاء وجهة نظر مشتركة بضرورة وقف أعمال القتال بالسودان فوراً والعودة إلى المحادثات"، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، بينها وكالة بلومبرغ.

وأضاف أن "المحادثات كانت واعدة في ما يتعلق بوضع السودان على مسار الانتقال الكامل نحو حكومة مدنية".

بدوره دعا وزير الخارجية البريطاني الأطراف السودانية إلى "جعل السلام أولاً".

في السياق نفسه قال بلينكن إن الحلفاء يشعرون "بقلق عميق" حيال القتال في السودان ويرون أن القتال يجب أن يتوقف على الفور وأن يعود الطرفان إلى المحادثات.

وقال بلينكن، الذي كان يتحدث على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع باليابان، إن مشاورات وثيقة جرت حول القتال سواء مع شركاء في العالم العربي وإفريقيا أو مع منظمات دولية.

وأضاف: "يوجد قلق عميق مشترك حيال القتال والعنف الدائر في السودان، والتهديد الذي يمثله ذلك للمدنيين والشعب السوداني وما قد يمثله حتى للمنطقة".

وأشار إلى رأي مشترَك بضرورة اتخاذ خطوات لحماية المدنيين وغير المنخرطين في القتال والأجانب.

وأيّد وزير الخارجية البريطاني تصريحات بلينكن.

وقال كليفرلي: "في نهاية المطاف، المستقبل القريب هو في أيدي القادة العسكريين المنخرطين في هذا القتال، وندعوهم إلى جعل السلام أولويتهم، ووضع حدّ للقتال، والعودة إلى المفاوضات".