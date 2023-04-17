سياسة
2 دقيقة قراءة
"السلام أولاً".. أمريكا وبريطانيا تدعوان إلى "وقف فوري" للعنف في السودان
دعا وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبريطاني جيمس كليفرلي، إلى "وقف فوري" لأعمال العنف في السودان، والعودة إلى المحادثات. وقال بلينكن إن الحلفاء يشعرون "بقلق عميق" حيال القتال في السودان، ويرون أنه يجب أن يتوقف على الفور.
"السلام أولاً".. أمريكا وبريطانيا تدعوان إلى "وقف فوري" للعنف في السودان
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني جيمس كليفيرلي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع باليابان / صورة: Reuters
17 أبريل 2023

دعا وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبريطاني جيمس كليفرلي الاثنين، إلى "وقف فوري" لأعمال العنف في السودان والعودة إلى المحادثات.

جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي انطلق الأحد في مدينة كارويزاوا السياحية وسط اليابان.

وقال بلينكن: "لدى الحلفاء وجهة نظر مشتركة بضرورة وقف أعمال القتال بالسودان فوراً والعودة إلى المحادثات"، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، بينها وكالة بلومبرغ.

وأضاف أن "المحادثات كانت واعدة في ما يتعلق بوضع السودان على مسار الانتقال الكامل نحو حكومة مدنية".

بدوره دعا وزير الخارجية البريطاني الأطراف السودانية إلى "جعل السلام أولاً".

في السياق نفسه قال بلينكن إن الحلفاء يشعرون "بقلق عميق" حيال القتال في السودان ويرون أن القتال يجب أن يتوقف على الفور وأن يعود الطرفان إلى المحادثات.

وقال بلينكن، الذي كان يتحدث على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع باليابان، إن مشاورات وثيقة جرت حول القتال سواء مع شركاء في العالم العربي وإفريقيا أو مع منظمات دولية.

وأضاف: "يوجد قلق عميق مشترك حيال القتال والعنف الدائر في السودان، والتهديد الذي يمثله ذلك للمدنيين والشعب السوداني وما قد يمثله حتى للمنطقة".

وأشار إلى رأي مشترَك بضرورة اتخاذ خطوات لحماية المدنيين وغير المنخرطين في القتال والأجانب.

وأيّد وزير الخارجية البريطاني تصريحات بلينكن.

وقال كليفرلي: "في نهاية المطاف، المستقبل القريب هو في أيدي القادة العسكريين المنخرطين في هذا القتال، وندعوهم إلى جعل السلام أولويتهم، ووضع حدّ للقتال، والعودة إلى المفاوضات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us