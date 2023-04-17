سياسة
3 دقيقة قراءة
الصناعات الدفاعية.. "روكيتسان" تطوّر درعاً بالستية لحماية دبابة "آلطاي"
طوّرت شركة روكيتسان التركية الرائدة في مجال تصنيع الصواريخ نظاماً خاصّاً للدروع الباليستية، يوفّر مستوى عالياً من الأمن للدبابات المحلية "آلطاي". وتعتبر روكيتسان المطوّر الوحيد بتركيا لدروع الدبابات والمركبات المجنزرة، وتعمل وفق مستوى عالٍ من السرية.
الصناعات الدفاعية.. "روكيتسان" تطوّر درعاً بالستية لحماية دبابة "آلطاي"
الدبابة التركية المحلية الصنع "آلطاي". / صورة: AA
17 أبريل 2023

طوّرت شركة روكيتسان التركية "Roketsan" الرائدة في مجال تصنيع الصواريخ، نظاماً خاصّاً للدروع الباليستية، يوفّر مستوى عالياً من الأمن للدبابات المحلية "آلطاي".

تلعب "روكيتسان" دوراً مهمّاً في توفير وسائل الحماية للدبابة محلية الصنع "آلطاي"، من خلال تطوير منظومة خاصة للدروع.

وتشير التوقعات إلى أن القوات المسلحة التركية بصدد تَسلُّم دبابتين من طراز آلطاي لإجراء الاختبارات اللازمة على نظام الجيل الجديد من الدروع في الأيام المقبلة، لتبدأ بعدها مرحلة الإنتاج المتسلسل.

دروع هجينة متطورة

وتتمتع "روكيتسان" بخبرات مهمة تمتد لسنوات في مجال صناعة أنظمة المدرعات، كما تتميز الشركة مقارنة بمنافسيها في هذا المجال بقدرتها على تطوير أنظمة دروع وأنظمة صاروخية لحماية المركبات المدرعة.

وبهذه الطريقة نجحت "روكيتسان" القادرة على ابتكار حلول سريعة وفعالة، في تطوير أنظمة دروع أكثر فاعلية وأخفّ وزناً بموادّ عالية التقنية لصالح مشروع الدبابة المحلية "آلطاي".

ويبرز نظام الدروع للدبابة آلطاي "Altay Tankı Zırh Sistemi"، كجيل جديد من أنظمة الدروع الهجينة التي طورها مهندسو "روكيتسان" ضد التهديدات المختلفة.

وبفضل المواد ذات التقنية المتقدمة والأنظمة الفرعية في نظام الدروع، يُوفَّر مستوى عالٍ من الحماية بأقلّ وزن وحجم.

ويتيح نظام الدروع من خلال التصميم المتطور والموادّ المستخدمة حماية عالية الأداء لمقصورة الطاقم والأنظمة التكنولوجية، فيما تسمح البنية المرنة أيضاً بتحديث النظام وفقاً لتطور التهديدات المستقبلية.

إنتاج محلي وتصدير

ويُعتبر مركز "روكيتسان" للحماية الباليستية، المصدر الوحيد في تركيا الذي يُعنى بتطوير دروع الدبابات والمركبات المجنزرة، ويعمل وفق تقنيات متقدمة ومستوى عالٍ من السرية.

ومن خلال عمل المركز في تطوير الإنتاج المحلّي للموادّ الخاصة المستخدمة في أنظمة المدرعات، يساهم أيضاً في تقليل الاعتماد على الخارج في الصناعات الدفاعية.

وبإنتاجها للدروع في مشروع الدبابة آلطاي، تسعى "روكيتسان" لزيادة الصادرات التركية في مجال الصناعات الدفاعية، في ظل تواصل جهود التسويق وتطوير منظومات الدروع وفق احتياجات المشاريع المحلية والأجنبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us