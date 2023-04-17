طوّرت شركة روكيتسان التركية "Roketsan" الرائدة في مجال تصنيع الصواريخ، نظاماً خاصّاً للدروع الباليستية، يوفّر مستوى عالياً من الأمن للدبابات المحلية "آلطاي".

تلعب "روكيتسان" دوراً مهمّاً في توفير وسائل الحماية للدبابة محلية الصنع "آلطاي"، من خلال تطوير منظومة خاصة للدروع.

وتشير التوقعات إلى أن القوات المسلحة التركية بصدد تَسلُّم دبابتين من طراز آلطاي لإجراء الاختبارات اللازمة على نظام الجيل الجديد من الدروع في الأيام المقبلة، لتبدأ بعدها مرحلة الإنتاج المتسلسل.

دروع هجينة متطورة

وتتمتع "روكيتسان" بخبرات مهمة تمتد لسنوات في مجال صناعة أنظمة المدرعات، كما تتميز الشركة مقارنة بمنافسيها في هذا المجال بقدرتها على تطوير أنظمة دروع وأنظمة صاروخية لحماية المركبات المدرعة.

وبهذه الطريقة نجحت "روكيتسان" القادرة على ابتكار حلول سريعة وفعالة، في تطوير أنظمة دروع أكثر فاعلية وأخفّ وزناً بموادّ عالية التقنية لصالح مشروع الدبابة المحلية "آلطاي".

ويبرز نظام الدروع للدبابة آلطاي "Altay Tankı Zırh Sistemi"، كجيل جديد من أنظمة الدروع الهجينة التي طورها مهندسو "روكيتسان" ضد التهديدات المختلفة.

وبفضل المواد ذات التقنية المتقدمة والأنظمة الفرعية في نظام الدروع، يُوفَّر مستوى عالٍ من الحماية بأقلّ وزن وحجم.

ويتيح نظام الدروع من خلال التصميم المتطور والموادّ المستخدمة حماية عالية الأداء لمقصورة الطاقم والأنظمة التكنولوجية، فيما تسمح البنية المرنة أيضاً بتحديث النظام وفقاً لتطور التهديدات المستقبلية.

إنتاج محلي وتصدير

ويُعتبر مركز "روكيتسان" للحماية الباليستية، المصدر الوحيد في تركيا الذي يُعنى بتطوير دروع الدبابات والمركبات المجنزرة، ويعمل وفق تقنيات متقدمة ومستوى عالٍ من السرية.

ومن خلال عمل المركز في تطوير الإنتاج المحلّي للموادّ الخاصة المستخدمة في أنظمة المدرعات، يساهم أيضاً في تقليل الاعتماد على الخارج في الصناعات الدفاعية.

وبإنتاجها للدروع في مشروع الدبابة آلطاي، تسعى "روكيتسان" لزيادة الصادرات التركية في مجال الصناعات الدفاعية، في ظل تواصل جهود التسويق وتطوير منظومات الدروع وفق احتياجات المشاريع المحلية والأجنبية.