سياسة
2 دقيقة قراءة
"خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ".. مساجد تركيا تستعدّ لإحياء ليلة 27 رمضان
تُعتبر ليلة القدر الليلة المباركة، التي نزل فيها القرآن، وتُفتَح فيها أبواب السماوات ويُقبل فيها الدعاء والتوبة، أفضل ليلة في حياة المسلم، إذ تكون في العشر الأواخر من رمضان حتى يجهتد الصائم بمضاعفة العمل الصالح والعبادات.
"خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ".. مساجد تركيا تستعدّ لإحياء ليلة 27 رمضان
مساجد تركيا تستعد لإحياء ليلة 27 رمضان / صورة: AA
17 أبريل 2023

تُعتبر ليلة القدر، الليلةُ المباركة التي نزل فيها القرآن وتُفتَح فيها أبواب السماوات ويُقبل فيها الدعاء والتوبة، أفضلَ ليلة في حياة المسلم، إذ تكون في العشر الأواخر من رمضان ويجهتد الصائم فيها بمضاعفة العمل الصالح والعبادات.

ليلة القدر هي الليلة الوحيدة المذكورة في القرآن الكريم، إذ نزلت فيها سورة كاملة تتحدث عنها: "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (|) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (|) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (|) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ (|) سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ".

"ليلة يجب اغتنامها"

يقول إدريس بوزكورت، عضو المجلس الأعلى للشؤون الدينية في رئاسة الشؤون الدينية التركية، إن أغلى الأيام والليالي المباركة هي ليلة القدر.

ومذكّراً أن ليلة القدر مذكورة في القرآن وأن فيه سورة باسمها، قال بوزكورت إن ليلة القدر هي الليلة التي يلتقي فيها القرآن المسلمين.

وقال بوزكورت مشيراً إلى أن ليلة القدر مهمة جدّاً لأنها ليلة نزول القرآن الذي غيّر مصير المسلمين والإنسانية: "ذكر الصحابة أن نبينا ﷺ أشار إلى أن الليلة التي تربط بين العشر الأواخر من رمضان وآخر 7 أيام والليلة التي ما بين 26 و27 رمضان هي ليلة القدر، كما أننا (في تركيا) نعتبرها الليلة السابعة والعشرين منذ قرون".

وأوصى بوزكورت بكثير من التوبة والاستغفار في ليلة القدر: "يجب أن يزداد إيماننا ونزيد الطاعات والعبادات في العشر الأواخر من رمضان إلى مستوى أعلى، ونعتبر ليلة القدر في هذه الفترة الزمنية علامة فارقة... الليلة هي ليلة فرصة".

وفي إشارة إلى أهمية تلاوة القرآن ليلة نزوله قال بوزكورت: "نحتاج إلى الابتعاد عن صخب العالم وضجيجنا وإلى رفع ميولنا الروحية ليلة القدر".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us