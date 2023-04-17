سياسة
2 دقيقة قراءة
فرنسا.. اعتقال طالب إفريقي بعد كشفه تسجيلاً عنصرياً لضباط شرطة
اعتقلت السلطات الفرنسية طالباً تشاديّاً يبلغ 23 عاماً للمرة الثانية بعد أن كشف الشهر الماضي عن تسجيل عنصري لضباط الشرطة الفرنسية. وكان الطالب اعتُقل من قبل في 20 مارس/آذار خلال احتجاجات باريس ضد إصلاح نظام التقاعد، وعومل بقسوة من الشرطة.
فرنسا.. اعتقال طالب إفريقي بعد كشفه تسجيلاً عنصرياً لضباط شرطة
اعتُقل أدوم من قبل في 20 مارس/آذار خلال احتجاجات باريس ضد إصلاح نظام التقاعد وعومل بقسوة من الشرطة / صورة: AFP
17 أبريل 2023

اعتقلت السلطات الفرنسية الأحد، طالباً تشاديّاً يبلغ من العمر 23 عاماً، للمرة الثانية بعد أن كشف الشهر الماضي عن تسجيل عنصري من ضباط الشرطة الفرنسية.

وأفادت محطة "BFMTV" بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت سليمان أدوم مساء الجمعة خلال احتجاج في باريس ضد قانون إصلاح التقاعد.

وحسب المحطة، قُبض على أدوم لقربه من شخصين آخرين حاولا إشعال النار في حاوية قمامة.

وكان أدوم اعتُقل من قبل في 20 مارس/آذار خلال احتجاج في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد، وعاملته الشرطة بقسوة.

وفي التسجيلات الصوتية المسرّبة خلال اعتقاله، الذي نشرته وسائل إعلام فرنسية في 24 مارس/آذار، يمكن سماع ضباط من وحدة الشرطة وهم يوبّخون أدوم، الذي اتهمهم بصفعه.

ورُصدت تعليقات جنسية صريحة وعنصرية في التسجيلات، فيما قال أحدهم لأحد المتظاهرين إن من الأفضل أن ينتبهوا أو في المرة القادمة سيتعين عليهم أخذ "سيارة إسعاف لتنقلهم إلى المستشفى".

وسُمع أحد الضباط وهو يقول في التسجيل: "كنت سأكسر قدميك بكل سرور".

وأُطلق سراح أدوم لاحقاً دون توجيه أي تهم إليه.

وبعد شكوى قدّمها أدوم، بدأت المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN) في فرنسا تحقيقاً في الأمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us