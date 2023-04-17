قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينر إن إجمالي عدد الناخبين الذين سيشاركون بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني المقرر في 14 مايو المقبل بلغ 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين في مقر الهيئة العليا للانتخابات في العاصمة أنقرة.

وأضاف ينر أن 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخباً يحق لهم لأول مرة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 14 مايو المقبل

وأشار إلى أن نحو 133 ألف ناخب في المناطق المنكوبة جراء زلزال 6 فبراير/شباط، نقلوا قيودهم إلى ولايات أخرى.