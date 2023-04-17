سياسة
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الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تكشف أعداد الناخبين
أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتركيا أحمد ينر أن عدد الناخبين الذين سيشاركون بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني المقرر في 14 مايو/أيار المقبل بلغ 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً، لافتاً إلى أنه يحق لأول مرة مشاركة 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخباً.
الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تكشف أعداد الناخبين
الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تكشف أعداد الناخبين صورة: AA  / AA
17 أبريل 2023

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينر إن إجمالي عدد الناخبين الذين سيشاركون بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني المقرر في 14 مايو المقبل بلغ 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين في مقر الهيئة العليا للانتخابات في العاصمة أنقرة.

وأضاف ينر أن 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخباً يحق لهم لأول مرة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 14 مايو المقبل

وأشار إلى أن نحو 133 ألف ناخب في المناطق المنكوبة جراء زلزال 6 فبراير/شباط، نقلوا قيودهم إلى ولايات أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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