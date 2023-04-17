سياسة
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أعلى رقم منذ 20 عاماً.. أكثر من ألف معتقل إداري فلسطيني بسجون إسرائيل
قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز ألفاً، وهو الرقم الأعلى منذ عشرين عاماً، مشيراً إلى أنه منذ مطلع العام الحالي اعتقلت إسرائيل نحو 2300 فلسطيني منهم 350 طفلاً وأربعون امرأة.
أعلى رقم منذ 20 عاماً.. أكثر من ألف معتقل إداري فلسطيني بسجون إسرائيل
نادي الأسير: ألف معتقل إداري فلسطيني في إسرائيل في أعلى رقم منذ 20 عاماً / صورة: هآرتس
17 أبريل 2023

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين إن عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز ألف معتقل، وهو الرقم الأعلى منذ عشرين عاماً.

وأضاف النادي في بيان له بمناسبة (يوم الأسير الفلسطيني) الذي يوافق 17 أبريل/نيسان من كل عام، أن سياسة الاعتقال الإداري "طالت الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين بين صفوف الأطفال ستة أطفال، وأسيرتين".

وتابع: "عدد أوامر الاعتقال بلغت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 860 أمراً، مع تأكيد أن غالبية المعتقلين الإداريين أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال".

وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

وأقر المجلس الوطني الفلسطيني يوم الأسير عام 1974 ليكون "يوماً وطنياً لحرية الأسرى". واستعرض نادي الأسير ببيانه أوضاع المعتقلين الموزعين على 23 معتقلاً ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي.

وقال النادي إنه منذ مطلع العام الحالي اعتقلت إسرائيل نحو 2300 فلسطيني منهم 350 طفلاً وأربعون امرأة.

وأضاف: "يواصل الاحتلال اعتقال نحو 4900 فلسطيني بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن 18 عاماً".

وقال البيان: "بلغ عدد الأسرى المرضى أكثر من 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة".

وأضاف أن 24 على الأقل من بين المعتقلين "مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة".

وسلط النادي الضوء على سياسة العزل الانفرادي التي يتعرض لها بعض المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال: "يبلغ عدد الأسرى الذين يواجهون العزل الانفرادي اليوم نحو 35 من بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية وصحية مزمنة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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